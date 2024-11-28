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Posted 28 ноября, 11:21

Published 28 ноября, 11:21

Modified 28 ноября, 11:21

Updated 28 ноября, 11:21

МТС Банк напоминает об окончании срока уплаты налогов

МТС Банк напоминает об окончании срока уплаты налогов

28 ноября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ПАО «МТС-Банк». erid: LjN8KTbJ8
МТС Банк напоминает, что 2 декабря 2024 года истекает установленный законом срок своевременной уплаты налогов на имущество и доходы физических лиц за 2023 год. За платеж позднее этой даты налогоплательщику могут быть начислены пени ФНС согласно нормам Налогового кодекса РФ.

Держатели карт любых российских банков могут уплатить налоги в мобильном приложении МТС Банка или Интернет-банке во вкладке «Платежи» одним из удобных способов: найти раздел «Госуслуги, штрафы, налоги» и выбрать «Оплата по УИН» или отсканировать QR-код. УИН и QR-код указаны на квитанции налогового уведомления, которая направлена через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».[1]

Если в приложении МТС Банка завести подписку на налоги ФЛ — уведомления о начисленных налогах будут появляться автоматически.

До 2 декабря 2024 года физическим лицам необходимо уплатить налог с дохода от банковского вклада, транспортный и земельный налоги, налог на недвижимое имущество:

  • квартиру, комнату;
  • жилой дом;
  • гараж, место на парковке;
  • единый недвижимый комплекс;
  • объект незавершенного строительства;
  • иное здание, строение, сооружение или помещение.

Также в отдельных случаях уплате надлежит НДФЛ на основании полученных от налогового органа уведомлений.

Если не оплатить налог вовремя, с 3 декабря за каждый день просрочки налоговые органы будут начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. За неуплату или неполную уплату сумм налога предусмотрено взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Если вы не успеваете совершить платеж в установленный законом срок, рекомендуем вам сделать это как можно скорее, чтобы избежать лишних трат. Сделать это удобно всего в несколько кликов в приложении МТС Банка или Интернет-банке.

[1] УИН — уникальный идентификатор начисления (20 или 25 цифр)

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