МТС Банк напоминает об окончании срока уплаты налогов

Posted 28 ноября, 11:21
Published 28 ноября, 11:21
Modified 28 ноября, 11:21
Updated 28 ноября, 11:21
Держатели карт любых российских банков могут уплатить налоги в мобильном приложении МТС Банка или Интернет-банке во вкладке «Платежи» одним из удобных способов: найти раздел «Госуслуги, штрафы, налоги» и выбрать «Оплата по УИН» или отсканировать QR-код. УИН и QR-код указаны на квитанции налогового уведомления, которая направлена через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».[1]
Если в приложении МТС Банка завести подписку на налоги ФЛ — уведомления о начисленных налогах будут появляться автоматически.
До 2 декабря 2024 года физическим лицам необходимо уплатить налог с дохода от банковского вклада, транспортный и земельный налоги, налог на недвижимое имущество:
Также в отдельных случаях уплате надлежит НДФЛ на основании полученных от налогового органа уведомлений.
Если не оплатить налог вовремя, с 3 декабря за каждый день просрочки налоговые органы будут начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. За неуплату или неполную уплату сумм налога предусмотрено взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Если вы не успеваете совершить платеж в установленный законом срок, рекомендуем вам сделать это как можно скорее, чтобы избежать лишних трат. Сделать это удобно всего в несколько кликов в приложении МТС Банка или Интернет-банке.
[1] УИН — уникальный идентификатор начисления (20 или 25 цифр)