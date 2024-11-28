На российском рынке доля новых китайских авто составляет 68%

Одним из ключевых факторов, способствующих росту авторынка, является цифровизация: реагируя на потребности клиентов, дилеры активно внедряют онлайн-формат. Арина Дзюба, отвечающая за продукт для частных пользователей, отметила, что интерес к онлайн-поиску автомобилей очень высок: свыше 7 миллионов потенциальных покупателей ежедневно начинают свой поиск с главной страницы «Авито». При этом результаты опроса «Авито Авто» показали, что 34% клиентов готовы приобретать автомобили у дилеров, это на 5% больше по сравнению с прошлым годом. После заключения сделки с дилером 82% покупателей положительно оценили свой опыт.