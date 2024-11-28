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Posted 28 ноября, 09:58

Published 28 ноября, 09:58

Modified 28 ноября, 09:58

Updated 28 ноября, 09:58

На российском рынке доля новых китайских авто составляет 68%

На российском рынке доля новых китайских авто составляет 68%

28 ноября 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Москве 26 ноября 2024 года состоялась третья федеральная дилерская конференция «Высшая передача». В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили тенденции на авторынке и представили данные о динамике спроса и предложения в сегменте новых автомобилей.

Участники отметили, что ключевыми трендами стали укрепление позиций китайских брендов на российском рынке и рост доли китайских автомобилей в интересах покупателей.

Артем Соколов, руководитель команды аналитики коммерческого блока «Авито Авто», сообщил, что российский авторынок показал устойчивый рост за прошедший год. Особенно заметным стало увеличение активности в сегменте новых китайских автомобилей и их дилеров, в результате чего доля таких моделей на рынке стабилизировалась на уровне 68%, тогда как доля российских автомобилей составляет 22%.

О лояльности к китайским автомобилям можно судить по анализу интересов покупателей. Ранее поисковые запросы пользователей, которые купили новый китайский автомобиль, включали европейские, японские и корейские марки в числе других вариантов. Сейчас новым китайским автомобилям составляют конкуренцию другие бренды из Китая. Например, модели Geely активно соперничают с новым Haval Jolion, а также с Toyota Camry и Hyundai Santa Fe с пробегом.

На рынке подержанных автомобилей доля брендов КНР составляет лишь 5%, а российских — 25%. Большую часть, а именно 70%, занимают машины производства других стран. Среди них японские автомобили являются наиболее популярными, имея 21% от всего объема продаж. Немецкие и южнокорейские автомобили также входят в тройку лидеров с долями 17% и 15% соответственно.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту авторынка, является цифровизация: реагируя на потребности клиентов, дилеры активно внедряют онлайн-формат. Арина Дзюба, отвечающая за продукт для частных пользователей, отметила, что интерес к онлайн-поиску автомобилей очень высок: свыше 7 миллионов потенциальных покупателей ежедневно начинают свой поиск с главной страницы «Авито». При этом результаты опроса «Авито Авто» показали, что 34% клиентов готовы приобретать автомобили у дилеров, это на 5% больше по сравнению с прошлым годом. После заключения сделки с дилером 82% покупателей положительно оценили свой опыт.

Звездный состав экспертов на конференции собрала сессия блогеров. Максим Кадаков (главный редактор журнала «За Рулем»), Елена Лисовская («Лиса рулит»), команда «ПриветТачки» в лице Ильи Фролова и Алексея Жутикова, а также Алексей Бутенко (руководитель Журнала Авито Авто) провели разбор актуальных трендов автомобильного контента. Эксперты поделились ценными инсайтами о том, как создавать востребованный контент, развивать личный бренд и эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях.

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