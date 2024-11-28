За 7 лет количество ростовских юнармейцев увеличилось в 100 раз

Posted 28 ноября, 06:30
Published 28 ноября, 06:30
Modified 28 ноября, 06:30
Updated 28 ноября, 06:30
С созданием в 2016 году Всероссийского движения «Юнармия» военно-патриотическое движение юных ростовчан получило новый вектор развития. Сегодня в городе уже насчитывается 665 юнармейских отрядов. В условиях специальной военной операции родилась новая традиция — присваивать юнармейским отрядам имена Героев СВО. Первым стал юнармейский отряд Юридической гимназии имени М. М. Сперанского, которому присвоено имя выпускника гимназии, военного журналиста, полковника Иванова Владимира Васильевича.
Еще с 2017 года в городе разработан патриотический проект «Юнармейский марш». Его цель — вовлечь учащихся, педагогов и родителей в активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию школьников. Важно способствовать формированию у юных граждан нравственных качеств, инициативы и сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, активной жизненной позиции. В рамках проекта «Юнармейский марш» ежегодно проводится более 25 общественно-значимых городских мероприятий, среди которых военно-тактические состязания и игры, соревнования, смотр-конкурс строя и песни «Наследники Победы», фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!».
— Безусловно, важнейшим направлением является работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Особенное место в этой работе занимает деятельность молодёжного «Движения Первых», Юнармии, работа поисковых и патриотических клубов, проведения военно-спортивных игр для детей и подростков, — отметила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.
С апреля 2024 года в городе реализуется проект «Школа маленьких патриотов России». К участию привлечено 1850 детей из более 100 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также более 10 образовательных учреждений дошкольного уровня и учреждения дополнительного образования.
Для маленьких патриотов проведены городские воспитательные мероприятия, которые стали визитными карточками проекта: «Я горжусь моей семьёй», «Военной игрушки, поделки и рисунка», конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу», военно-спортивные эстафеты «Хочется мальчишкам в армии служить», детский парад Победы. Для малышей организовали экскурсионные тематические занятия «Улицы Победы», тематические утренники «Юнармейская слава», встречи с юнармейцами, показательные выступления старших наставников. Также были проведены патриотические акции: «Новогоднее видеопоздравление маленьких патриотов», «Мы гордимся воинами России!», видеопоздравление маленьких патриотов военнослужащим ВС РФ, участникам СВО. Всего более 450 мероприятий.
С апреля 2024 года в городе заработал межрегиональный сетевой проект «Школа маленьких патриотов России». Это своего рода телемост содружества детских садов по патриотическому воспитанию дошкольников, приуроченный Году Семьи в России. Телемост позволяет обмениваться опытом, обсуждать важные проблемы, транслировать творчество и мастерство своих воспитанников, вместе отмечать государственные праздники.
Важно отметить, что ростовские юнармейцы принимают участие во всех патриотических и социально значимых акциях и мероприятиях города, в том числе: в церемониях возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы, в военном параде на Театральной площади 9 мая. Под чутким руководством своих наставников ребята неоднократно становились победителями и призерами региональных и всероссийских мероприятий.