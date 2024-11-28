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Posted 28 ноября, 06:30

Published 28 ноября, 06:30

Modified 28 ноября, 06:30

Updated 28 ноября, 06:30

За 7 лет количество ростовских юнармейцев увеличилось в 100 раз

За 7 лет количество ростовских юнармейцев увеличилось в 100 раз

28 ноября 2024, 06:30
Фото: mil.ru.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи в центре внимания Администрации Ростова-на-Дону. Так в городе в 2017 году было 99 юнармейцев, а сегодня в рядах Юнармии уже более 10 тысяч школьников.

С созданием в 2016 году Всероссийского движения «Юнармия» военно-патриотическое движение юных ростовчан получило новый вектор развития. Сегодня в городе уже насчитывается 665 юнармейских отрядов. В условиях специальной военной операции родилась новая традиция — присваивать юнармейским отрядам имена Героев СВО. Первым стал юнармейский отряд Юридической гимназии имени М. М. Сперанского, которому присвоено имя выпускника гимназии, военного журналиста, полковника Иванова Владимира Васильевича.

Еще с 2017 года в городе разработан патриотический проект «Юнармейский марш». Его цель — вовлечь учащихся, педагогов и родителей в активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию школьников. Важно способствовать формированию у юных граждан нравственных качеств, инициативы и сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, активной жизненной позиции. В рамках проекта «Юнармейский марш» ежегодно проводится более 25 общественно-значимых городских мероприятий, среди которых военно-тактические состязания и игры, соревнования, смотр-конкурс строя и песни «Наследники Победы», фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!».

— Безусловно, важнейшим направлением является работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Особенное место в этой работе занимает деятельность молодёжного «Движения Первых», Юнармии, работа поисковых и патриотических клубов, проведения военно-спортивных игр для детей и подростков, — отметила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Замглавы администрации города по социальным вопросам Елена КожуховаЗамглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова
Замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону. Елена Кожухова

С апреля 2024 года в городе реализуется проект «Школа маленьких патриотов России». К участию привлечено 1850 детей из более 100 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также более 10 образовательных учреждений дошкольного уровня и учреждения дополнительного образования.

Для маленьких патриотов проведены городские воспитательные мероприятия, которые стали визитными карточками проекта: «Я горжусь моей семьёй», «Военной игрушки, поделки и рисунка», конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу», военно-спортивные эстафеты «Хочется мальчишкам в армии служить», детский парад Победы. Для малышей организовали экскурсионные тематические занятия «Улицы Победы», тематические утренники «Юнармейская слава», встречи с юнармейцами, показательные выступления старших наставников. Также были проведены патриотические акции: «Новогоднее видеопоздравление маленьких патриотов», «Мы гордимся воинами России!», видеопоздравление маленьких патриотов военнослужащим ВС РФ, участникам СВО. Всего более 450 мероприятий.

С апреля 2024 года в городе заработал межрегиональный сетевой проект «Школа маленьких патриотов России». Это своего рода телемост содружества детских садов по патриотическому воспитанию дошкольников, приуроченный Году Семьи в России. Телемост позволяет обмениваться опытом, обсуждать важные проблемы, транслировать творчество и мастерство своих воспитанников, вместе отмечать государственные праздники.

Важно отметить, что ростовские юнармейцы принимают участие во всех патриотических и социально значимых акциях и мероприятиях города, в том числе: в церемониях возложения венков и цветов к мемориалам воинской Славы, в военном параде на Театральной площади 9 мая. Под чутким руководством своих наставников ребята неоднократно становились победителями и призерами региональных и всероссийских мероприятий.

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