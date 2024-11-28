За 7 лет количество ростовских юнармейцев увеличилось в 100 раз

Еще с 2017 года в городе разработан патриотический проект «Юнармейский марш». Его цель — вовлечь учащихся, педагогов и родителей в активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию школьников. Важно способствовать формированию у юных граждан нравственных качеств, инициативы и сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, активной жизненной позиции. В рамках проекта «Юнармейский марш» ежегодно проводится более 25 общественно-значимых городских мероприятий, среди которых военно-тактические состязания и игры, соревнования, смотр-конкурс строя и песни «Наследники Победы», фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!».