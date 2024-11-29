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Posted 29 ноября, 11:51

Published 29 ноября, 11:51

Modified 29 ноября, 12:00

Updated 29 ноября, 12:00

Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт

Искусственный интеллект стали использовать для создания подарочных карт

29 ноября 2024, 11:51
Фото: Предоставлено пресс-службой Золотого яблока.
В парфюмерно-косметическом ритейлере «Золотое Яблоко» рассказали о внедрении искусственного интеллекта в процесс оформления подарочных карт.

Как выяснила Ростовгазета, «Золотое Яблоко» стало использовать нейросети для создания подарочных карт. С помощью технологии YandexART покупатели могут оформлять сертификаты с индивидуальным дизайном, отражающим личные предпочтения.

Процесс оформления включает создание текстового запроса, который помогает нейросети понять пожелания пользователя. Среди примеров запросов — «пилатес-котики» и «гламурная картошка с макияжем», а также капибары и герои поп-культуры. YandexART распознает множество культурных объектов, включая мемы и персонажей из кино.

Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных картПримеры дизайна, созданного для подарочных карт
Примеры дизайна, созданного для подарочных карт. Фото: Предоставлено пресс-службой Золотого яблока

Нейросеть предлагает покупателю три варианта дизайна сертификата, а также сохраняет стандартные обложки и цветовые варианты.

Эта функция сейчас доступна в интернет-магазине и вскоре появится в мобильных приложениях.

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#Общество#Новости#Мобильные приложения#Подарки#Нейросети#Искусственный интеллект#Интернет-магазин#Дизайн#Пожелания
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