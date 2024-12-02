Завершено масштабное обновление станции Исилькуль в Омской области

Posted 2 декабря, 13:48
Published 2 декабря, 13:48
Modified 24 декабря, 14:46
Updated 24 декабря, 14:46
Сделан ремонт всех зданий и сооружений, пассажирской и путевой инфраструктуры, энергетического комплекса; оборудована новая котельная.
Фасад вокзала освежили и привели в порядок территорию вокруг здания, построили новый надземный пешеходный переход, перенесли легендарный паровоз Л-0984 ближе к перрону: теперь его смогут видеть пассажиры проходящих поездов.
На обновление станции направлено 1,5 млрд рублей.
Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», отметил, что станция Исилькуль является важным звеном Западно-Сибирской магистрали. Ее главная особенность в том, что она пограничная как между двумя дорогами, так и между двумя государствами.
«Это наш самый крупный междорожный стыковой пункт по размерам передачи грузовых поездов, в том числе тяжеловесных. За последние три года здесь реализована масштабная программа на сумму почти 1,5 млрд рублей. Работы проведены во всех хозяйствах — пути, автоматики, энергоснабжения, связи и движения. Все выполнено с высоким качеством, и, что особенно важно, каждый вложенный рубль получит отдачу в результатах работы», — заявил Александр Грицай.