Число активных розничных клиентов в ВТБ выросло на треть

На фоне роста ключевой ставки и снятия ограничений на переводы через СБП банки, включая ВТБ, активно конкурируют за клиентов, предлагая повышенные ставки по депозитам и улучшенные программы лояльности. Клиенты теперь обращают внимание не только на выгодные условия, но и на качество обслуживания и технологические возможности. «ВТБ Онлайн» пользуются более 20 миллионов человек, а ежемесячная аудитория цифровых сервисов за год выросла на треть.