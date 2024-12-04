Число активных розничных клиентов в ВТБ выросло на треть

Posted 4 декабря, 16:57
Published 4 декабря, 16:57
Modified 4 декабря, 16:57
Updated 4 декабря, 16:57
Эти данные были представлены Георгием Горшковым, заместителем президента — председателя правления ВТБ, на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».Об этом пишет newsnn.ru.
По его мнению, конкуренция в банковской среде усиливается. Теперь клиенты могут мгновенно переводить крупные суммы, а смена банка с сохранением всех вложений стала делом нескольких минут. На фоне этого ВТБ удалось привлечь почти шесть миллионов новых клиентов за год, что стало беспрецедентным результатом для организации, подчеркнул он.
ВТБ теперь обслуживает каждого третьего экономически активного гражданина России. За год клиенты заработают до триллиона рублей на процентах по вкладам и накопительным счетам. Банк также удвоил инвестиции в программу лояльности и расширил выездной сервис до 100 миллионов человек, добавил Горшков. Он отметил, что первый год реализации новой стратегии завершится с максимальным успехом.
Согласно планам, до конца года около 2,5 миллиона клиентов из числа розничных клиентов «Открытия» станут клиентами ВТБ. Причем 80% из них уже воспользовались системой онлайн-перехода, позволяющей перевести средства в ВТБ одним кликом.
На фоне роста ключевой ставки и снятия ограничений на переводы через СБП банки, включая ВТБ, активно конкурируют за клиентов, предлагая повышенные ставки по депозитам и улучшенные программы лояльности. Клиенты теперь обращают внимание не только на выгодные условия, но и на качество обслуживания и технологические возможности. «ВТБ Онлайн» пользуются более 20 миллионов человек, а ежемесячная аудитория цифровых сервисов за год выросла на треть.
ВТБ продолжает развивать партнерские проекты, включая выпуск кобрендинговой карты с «Аэрофлотом», зарплатной карты для РЖД, а также выдачу кредитных карт через сотрудников крупных торговых сетей, таких как «М.Видео», «Эльдорадо», салоны связи «Мегафон» и платформу «Финфорт».