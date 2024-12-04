ВТБ: Рынок сбережений в следующем году вырастет

Георгий Горшков пояснил, что в 2025 году рынок сбережений в Российской Федерации продолжит рост. Но темпы начнут снижаться, если Центробанк реализует планы по смягчению ДКП. В случае уменьшения инфляционного давления изменятся ключевая ставка и ставки по вкладам. Сейчас выгода от них такая высокая, что хочется занять у знакомых, чтобы разместить деньги на депозите. Горшков пояснил, что такие возможности не будут долгими, поэтому сейчас самый подходящий момент для того, чтобы установить максимальные ставки на продолжительный срок.