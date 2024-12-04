ВТБ: Рынок сбережений в следующем году вырастет

Posted 4 декабря, 14:07
Published 4 декабря, 14:07
Modified 4 декабря, 14:07
Updated 4 декабря, 14:07
Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе своего выступления на площадке 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Об этом пишет inkazan.
Он отметил, что россияне хранят свои накопления преимущественно в национальной валюте. В 2024 году рыночный портфель розничных пассивов в рублях возрастет на 28% и достигнет 52,6 триллиона рублей, а в 2025 году портфель депозитов, текущих и накопительных счетов вырастет на 22,5%. В итоге его объем превысит шестьдесят четыре триллиона рублей.
Темпы роста в ВТБ выше рыночных. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах по итогам 2024 года вырастет в полтора раза и достигнет 10,3 триллиона, из которых 9,6 триллиона — пассивы в национальной валюте. В 2025 году ВТБ планирует увеличить вложения клиентов на 30%, то есть на три триллиона рублей. Таким образом, общая сумма пассивов физических лиц в следующем году достигнет 13,3 триллиона рублей.
Георгий Горшков пояснил, что в 2025 году рынок сбережений в Российской Федерации продолжит рост. Но темпы начнут снижаться, если Центробанк реализует планы по смягчению ДКП. В случае уменьшения инфляционного давления изменятся ключевая ставка и ставки по вкладам. Сейчас выгода от них такая высокая, что хочется занять у знакомых, чтобы разместить деньги на депозите. Горшков пояснил, что такие возможности не будут долгими, поэтому сейчас самый подходящий момент для того, чтобы установить максимальные ставки на продолжительный срок.
Стоит отметить, что предложения ВТБ с максимальными ставками по вкладам и накопительным счетам действовали и для клиентов банка «Открытие», которые перевели свои сбережения в ВТБ в процессе интеграции. Портфель сбережений таких клиентов превышает девятьсот сорок миллиардов рублей, включая вклады на балансе «Открытия», которые автоматически будут переведены в ВТБ по завершении срока согласно подписанному отложенному платежному поручению.