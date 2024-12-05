В 2024 году доходы и стоимость имущества жителей России выросли

Индекс показал, что стоимость основного имущества россиян (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и т. д.) за год выросла: у 76% респондентов она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 66% из них — существенно). Этот показатель за год вырос почти вдвое: в конце 2023 года только 38,5% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов. Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как россияне за год научились управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 44% респондентов нет непогашенных кредитов (+1 п. п. к уровню прошлого года), еще 33% обслуживают только один займ.