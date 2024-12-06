T2 ускорила мобильный интернет в столице донского казачества

T2 продолжает работы по развитию сети в Ростовской области. С начала текущего года оператор расширил покрытие сети, увеличил скорость мобильного интернета и модернизировал оборудование в 18 городах и 23 районах региона, после чего приступил к реализации процедуры рефарминга. Улучшение было проведено в одном из крупнейших городов Ростовской области — Новочеркасске.