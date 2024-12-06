В ВТБ рассказали о конкуренции за курьеров

В то же время реальный сектор экономики сталкивается с гораздо более серьезными вызовами. Пьянов выразил сомнения в том, что на горизонте появятся прорывные идеи для улучшения ситуации на рынке труда, отметив, что придется жить в текущих условиях еще несколько лет.