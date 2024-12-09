Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома»

Posted 9 декабря, 12:00
Published 9 декабря, 12:00
Modified 9 декабря, 12:02
Updated 9 декабря, 12:02
Впервые статус «Лидер ПСР» волгодонские атомщики получили в 2019 году и уже пятый год подряд им удается его сохранить.
В составе экспертной комиссии, которая давала оценку работе крупнейшего энергетического предприятия на Юге страны, работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции. В этом году уровень достижения индикаторов развертывания ПСР оценивался по семи направлениям, по каждому из которых Ростовская АЭС оказалась в «зеленой» зоне, подчеркнув статус передового предприятия Госкорпорации «Росатом». Также эксперты отметили 17 лучших практик, которые внедрены на Ростовской атомной станции. В их числе: использование видеорегистраторов при допуске к работам и создание автоматизированного устройства для изготовления уплотняющих элементов.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников говорит, что в этом году предприятие ставило для себя сразу две цели.
— Первая — подтвердить статус лидера ПСР и вторая — перейти на следующий уровень развития «Производственной системы Росатом» на Ростовской АЭС, где станция станет «Цифровым ПСР предприятием». С первой задачей мы успешно справились. Уверен, что и вторую нашему коллективу также по силам решить. Цифровая РППК запланирована на январь 2025 года, — поясняет Андрей Сальников.
Добавим, что Производственная система Росатома (ПСР)- это не только своеобразная культура бережливого производства, но и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». Ведомство отмечает, что нацпроект доказал свою эффективность. Благодаря ему не только создается современная производственная система, но и идет адаптация к ограничениям на рынке труда. Причем сам эффект от реализации проекта в РФ уже превысил 150 млрд рублей.