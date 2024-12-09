Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома»

В составе экспертной комиссии, которая давала оценку работе крупнейшего энергетического предприятия на Юге страны, работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции. В этом году уровень достижения индикаторов развертывания ПСР оценивался по семи направлениям, по каждому из которых Ростовская АЭС оказалась в «зеленой» зоне, подчеркнув статус передового предприятия Госкорпорации «Росатом». Также эксперты отметили 17 лучших практик, которые внедрены на Ростовской атомной станции. В их числе: использование видеорегистраторов при допуске к работам и создание автоматизированного устройства для изготовления уплотняющих элементов.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников говорит, что в этом году предприятие ставило для себя сразу две цели.