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Posted 9 декабря, 12:00

Published 9 декабря, 12:00

Modified 9 декабря, 12:02

Updated 9 декабря, 12:02

Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома»

Ростовская АЭС в пятый раз получила высокую оценку экспертов «Росэнергоатома»

9 декабря 2024, 12:00
Фото: пресс-служба «Ростовская АЭС».
Ростовская АЭС сохранила статус «Лидера ПСР», в пятый раз подтвердив соответствие стандартам Производственной системы Росатома во время экспертной оценки ее безопасности и эффективности.

Впервые статус «Лидер ПСР» волгодонские атомщики получили в 2019 году и уже пятый год подряд им удается его сохранить.

В составе экспертной комиссии, которая давала оценку работе крупнейшего энергетического предприятия на Юге страны, работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции. В этом году уровень достижения индикаторов развертывания ПСР оценивался по семи направлениям, по каждому из которых Ростовская АЭС оказалась в «зеленой» зоне, подчеркнув статус передового предприятия Госкорпорации «Росатом». Также эксперты отметили 17 лучших практик, которые внедрены на Ростовской атомной станции. В их числе: использование видеорегистраторов при допуске к работам и создание автоматизированного устройства для изготовления уплотняющих элементов.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников говорит, что в этом году предприятие ставило для себя сразу две цели.

Фото: пресс-служба "Ростовская АЭС"

— Первая — подтвердить статус лидера ПСР и вторая — перейти на следующий уровень развития «Производственной системы Росатом» на Ростовской АЭС, где станция станет «Цифровым ПСР предприятием». С первой задачей мы успешно справились. Уверен, что и вторую нашему коллективу также по силам решить. Цифровая РППК запланирована на январь 2025 года, — поясняет Андрей Сальников.

Фото: пресс-служба «Ростовская АЭС»

Добавим, что Производственная система Росатома (ПСР)- это не только своеобразная культура бережливого производства, но и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». Ведомство отмечает, что нацпроект доказал свою эффективность. Благодаря ему не только создается современная производственная система, но и идет адаптация к ограничениям на рынке труда. Причем сам эффект от реализации проекта в РФ уже превысил 150 млрд рублей.

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