В премии «Голос спорта — СИБУР» приняли участие лучшие комментаторы России

Posted 9 декабря, 12:17
Published 9 декабря, 12:17
Modified 9 декабря, 12:17
Updated 9 декабря, 12:17
Церемонию в Москве открыл министр спорта России Михаил Дегтярев, который произнес приветственное слово и вручил первую награду, пишет www.rosbalt.ru. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» приз был вручён Роману Трушечкину, представляющему телеканал «Матч ТВ».
Премию имени Владимира Маслаченко как лучшему комментатору по версии спортивных медиа получил Дмитрий Губерниев, а Владимир Стогниенко стал лидером в главной номинации «Народный голос спорта», где победителя определяют по итогам голосования болельщиков.
Илья Казаков был удостоен сразу двух специальных наград — приза «Чемпион» за значимый вклад в развитие спорта в России и индивидуальной награды за сценарий лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов был отмечен наградой «Голос профессии» за многолетний труд на телевидении в своем виде спорта.
В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, который представляет телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. В течение года РАСК в рамках широкой социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР», охватывающий различные регионы России. Опытные комментаторы ассоциации проводили семинары и мастер-классы для студентов и молодежи. Все, кто заинтересовался этой профессией, имели возможность записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.
На последнем этапе участники представили свои работы, которые оценивало жюри под председательством известного советского и российского журналиста и бывшего футболиста Геннадия Орлова. В число авторов пяти лучших проектов и лауреатов попали Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстово.
Теперь приз «Женский голос спорта» будет носить имя Анны Дмитриевой, его вручал сын знаменитой спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов отметил рост числа заявок в этой категории. В 2024 году победу одержала Дарья Исаева с платформы «Окко».
Кроме этого, в текущем году появилась новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина, и её первым обладателем стало московское «Динамо».