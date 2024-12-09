В премии «Голос спорта — СИБУР» приняли участие лучшие комментаторы России

В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, который представляет телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. В течение года РАСК в рамках широкой социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР», охватывающий различные регионы России. Опытные комментаторы ассоциации проводили семинары и мастер-классы для студентов и молодежи. Все, кто заинтересовался этой профессией, имели возможность записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.