В Ростове прошел первый общегородской форум школьных родительских комитетов

Напомним, что идея создания общегородских, областных и всероссийского родительских комитетов прозвучала в начале текущего года на площадке Всероссийского семейного форума «Родные — любимые». Эту идею Президенту страны озвучили участники и победители мероприятия. Тогда Президент РФ ответил, что он «за», так как подобные структуры обеспечат дополнительную связь между школой и родительским сообществом.