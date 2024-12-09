В Ростове прошел первый общегородской форум школьных родительских комитетов

Posted 9 декабря, 08:34
Published 9 декабря, 08:34
Modified 9 декабря, 08:36
Updated 9 декабря, 08:36
Цель мероприятия обсудить эффективность тандема школы и семьи, а также создание общегородского родительского комитета.
Форум, который назывался «Объединяя усилия, создаём будущее!», условно состоял из двух частей. Первая — пленарная часть, вторая — дискуссионные площадки, где в роли спикеров выступили ведущие специалисты в области воспитания и психологии из вузов нашего города. Также перед собравшимися выступили вице-президент Российской академии образования Виктор Басюк, Президент Южного федерального университета Марина Боровская.
Как отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, именно такие мероприятия и позволят в будущем решить вопросы, которые перед нами ставит современный мир.
— Сегодня мир все чаще бросает нам вызов в виде различных проблем. Это и проблемы взаимоотношений школьников между собой, и взаимоотношения детей и взрослых, а также проблемы отдельных ростовских семей. Решить их и справиться с ними возможно только сообща, и название форума это подчеркивает, — говорит Алексей Валентинович.
В процессе работы участники затронули ряд актуальных вопросов, которые волнуют не только родителей, но и педагогов. Это — влияние интернет-ресурсов на детей, вовлечение их в деструктивные группы, выстраивание детско-родительских отношений и взаимодействие учителей с родителями своих воспитанников. Подвели на форуме и предварительные итоги Года семьи.
Сегодня для поддержки семей законодательством предусмотрены различные выплаты. И в этом году около 32 тысяч ростовских семей с детьми уже получили выплаты, общая сумма которых превысила 713 млн рублей.
— В 2025 году стартуют два новых национальных проекта «Семья» и «Молодежь России». Эти проекты будут направлены на поддержку семей и создание условий для воспитания и формирования личности наших детей. Убежден, такое внимание поможет обрести уверенность ростовским семьям в завтрашнем дне, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Одним из важных итогов работы форума стало формирование первого общегородского родительского комитета. Алексей Валентинович выразил уверенность, что в лице новой структуры город получит надежного партнера по взаимодействию семьи и школы. И в свою очередь пообещал оказать всяческое содействие родительским проектам по поддержке детства на городском уровне.
— Не случайно в этом году в Ростове-на-Дону проходил конкурс родительских инициатив. И в рамках форума мы наградили авторов лучших проектов. Члены жюри оценили все присланные работы и определили лучшие инициативы, которые будут воплощаться в жизнь, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, что идея создания общегородских, областных и всероссийского родительских комитетов прозвучала в начале текущего года на площадке Всероссийского семейного форума «Родные — любимые». Эту идею Президенту страны озвучили участники и победители мероприятия. Тогда Президент РФ ответил, что он «за», так как подобные структуры обеспечат дополнительную связь между школой и родительским сообществом.