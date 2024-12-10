Эксперты рассказали, как не попасться на уловки мошенников в преддверии Нового года

Остерегайтесь и фейковые мобильных приложений, говорят эксперты. Мошенники создают поддельные приложения, внешне похожие на оригинальные, например, магазины, банки, сервисы доставки и так далее. Такие приложения могут быть размещены как на сторонних сайтах, так и в официальных магазинах приложений. Поэтому загружайте приложения только из официальных источников, таких как App Store, Google Play и RuStore. Обратите внимание на разработчика приложения — проверьте его название и репутацию. Ознакомьтесь с количеством скачиваний и отзывами. Если приложения нет в официальных магазинах, скачивайте его только на официальном сайте организации, убедившись, что адрес сайта правильный.