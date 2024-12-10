Стало известно какие бизнес-отрасли Дона переходят на российские облачные сервисы

Posted 10 декабря, 12:26
Published 10 декабря, 12:26
Modified 10 декабря, 12:28
Updated 10 декабря, 12:28
По их мнению, тенденция увеличения спроса на отечественные облачные решения обозначилась среди донских компаний еще в начале года. Она сохраняется уже более 10 месяцев и продолжает расти.
На октябрь практически четверть клиентов MWS в Южном федеральном округе составляли представители ритейла. Также в тройку лидеров по переходам на отечественные системы вошла сфера IT и связи показав 14% от общего количества миграций. Замыкают тройку — производственные компании. Их количество в доли миграции составило около 11%.
Чаще всего ростовский бизнес выбирал виртуальную инфраструктуру и удаленные рабочие места. Также большой интерес наблюдался к резервному копированию и почтовым сервисам.
Так, на сегодняшний день практически 60% пользователей Web Services в донском регионе используют виртуальную инфраструктуру. Она нужна бизнесу для запуска разработки, тестирования, а также для увеличения инфраструктуры в пиковые нагрузки или быстрого восстановления данных. На сервисы информационной безопасности, в том числе, резервное копирование в облако пришлось почти 45% подключений, а 16% выбрали для себя работу в почтовых сервисах.
Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов сообщает, часто ростовские компании обращаются с запросами на «бесшовные» облачные решения для существующей бизнес-модели или на создание новой системы с массой опций.