Стало известно какие бизнес-отрасли Дона переходят на российские облачные сервисы

Так, на сегодняшний день практически 60% пользователей Web Services в донском регионе используют виртуальную инфраструктуру. Она нужна бизнесу для запуска разработки, тестирования, а также для увеличения инфраструктуры в пиковые нагрузки или быстрого восстановления данных. На сервисы информационной безопасности, в том числе, резервное копирование в облако пришлось почти 45% подключений, а 16% выбрали для себя работу в почтовых сервисах.