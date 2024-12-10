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Posted 10 декабря, 12:26

Published 10 декабря, 12:26

Modified 10 декабря, 12:28

Updated 10 декабря, 12:28

Стало известно какие бизнес-отрасли Дона переходят на российские облачные сервисы

Стало известно какие бизнес-отрасли Дона переходят на российские облачные сервисы

10 декабря 2024, 12:26
Фото: freepik.
Донские производственные компании, IT и ритейл осенью текущего года чаще всего переходили на российские облачные сервисы. Такие данные публикуют аналитики МТС Web Service.

По их мнению, тенденция увеличения спроса на отечественные облачные решения обозначилась среди донских компаний еще в начале года. Она сохраняется уже более 10 месяцев и продолжает расти.

На октябрь практически четверть клиентов MWS в Южном федеральном округе составляли представители ритейла. Также в тройку лидеров по переходам на отечественные системы вошла сфера IT и связи показав 14% от общего количества миграций. Замыкают тройку — производственные компании. Их количество в доли миграции составило около 11%.

Чаще всего ростовский бизнес выбирал виртуальную инфраструктуру и удаленные рабочие места. Также большой интерес наблюдался к резервному копированию и почтовым сервисам.

Так, на сегодняшний день практически 60% пользователей Web Services в донском регионе используют виртуальную инфраструктуру. Она нужна бизнесу для запуска разработки, тестирования, а также для увеличения инфраструктуры в пиковые нагрузки или быстрого восстановления данных. На сервисы информационной безопасности, в том числе, резервное копирование в облако пришлось почти 45% подключений, а 16% выбрали для себя работу в почтовых сервисах.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов сообщает, часто ростовские компании обращаются с запросами на «бесшовные» облачные решения для существующей бизнес-модели или на создание новой системы с массой опций.

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