Психотерапевт Никитина считает, что россиянки массово обращаются к Путину из-за детей

Никитина отметила, что в России многим женщинам приходится заниматься воспитанием детей, так как в стране много разводов. Зачастую представители сильного пола отказываются участвовать в данном процессе и просто уходят из семьи. При этом государство не всегда может помочь с взысканием алиментов. Поэтому женщины с куда большим интересом относятся к вопросам — станет ли ипотека более доступной, вырастут ли цены и так далее.