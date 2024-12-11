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Posted 11 декабря, 14:52

Published 11 декабря, 14:52

Modified 11 декабря, 14:54

Updated 11 декабря, 14:54

Психотерапевт Никитина считает, что россиянки массово обращаются к Путину из-за детей

11 декабря 2024, 14:52
Эксперт отметила, что женщин больше волнует социальная сторона жизни, так как они часто несут ответственность за детей в одиночку.

Системный семейный психотерапевт Лариса Никитина в беседе с «Ридусом» прокомментировала сообщение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что большинство вопросов главе государства на прямую линию поступило от женщин.

Собеседница издания заявила, что представительницы прекрасного пола сильнее заинтересованы социальной стороной жизни, чем мужчины. Одной из причин этого она назвала тот факт, что женщины часто одни несут ответственность за детей.

Никитина отметила, что в России многим женщинам приходится заниматься воспитанием детей, так как в стране много разводов. Зачастую представители сильного пола отказываются участвовать в данном процессе и просто уходят из семьи. При этом государство не всегда может помочь с взысканием алиментов. Поэтому женщины с куда большим интересом относятся к вопросам — станет ли ипотека более доступной, вырастут ли цены и так далее.

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