Сезон простуд: как ЛОР-врач поможет справиться?

Posted 12 декабря, 10:41
Published 12 декабря, 10:41
Modified 12 декабря, 10:42
Updated 12 декабря, 10:42
Однако, если не оставить эти симптомы без внимания, они могут привести к серьезным осложнениям: от гайморита до хронического тонзиллита или даже отита.
Многие привыкли справляться с такими проблемами самостоятельно, но не всегда домашние методы работают. Здесь на помощь приходит ЛОР-врач — специалист, который поможет не только быстро справиться с заболеванием, но и предотвратить его рецидивы.
ЛОР-врач занимается диагностикой и лечением заболеваний уха, горла и носа. Эти органы тесно связаны друг с другом и являются первой линией защиты организма от вирусов и бактерий. Простудные заболевания часто начинаются именно с поражения ЛОР-органов: насморка, боли в горле или заложенности ушей.
Сезон простуд неизбежно сопровождается неприятными симптомами, связанными с воспалением ЛОР-органов. В этот период к отоларингологу обращаются с жалобами на самые разные состояния, которые могут значительно ухудшить качество жизни:
Эти проблемы на первый взгляд могут показаться незначительными, но без профессионального лечения они способны привести к хроническим заболеваниям и осложнениям.
ЛОР-специалисты рекомендуют следовать нескольким простым, но эффективным правилам.
Укрепляйте иммунитет:
Следите за влажностью воздуха. Сухой воздух пересушивает слизистую носоглотки, что делает ее более уязвимой для вирусов. Используйте увлажнитель воздуха дома, особенно в отопительный сезон.
Соблюдайте гигиену носа:
Не забывайте про закаливание. Постепенное привыкание организма к холоду, например, прогулки на свежем воздухе в любую погоду, помогает адаптироваться к переменам температуры.
Одевайтесь по погоде. Берегите шею и уши от ветра и холода, надевая шарф и шапку. Это особенно важно для детей, у которых эти зоны наиболее чувствительны.
Избегайте переохлаждения и сквозняков. Влажная одежда или обувь, долгое пребывание на холоде без движения — основные враги здоровья в холодное время года.
Ограничьте контакт с больными. Если кто-то из близких заболел, регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности и мойте руки.
Не забывайте о вакцинации. Грипп и другие вирусные инфекции можно предотвратить с помощью вакцинации, которая укрепит иммунную защиту.
Регулярно проходите профилактические осмотры. Даже если вы чувствуете себя хорошо, посещение ЛОР-врача раз в год поможет выявить скрытые проблемы и предотвратить их развитие.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить риск заболеваний и сохранить здоровье ушей, горла и носа даже в самый разгар простудного сезона.