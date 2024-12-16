Ряпушка Варя и Налим Максим научат безопасно совершать онлайн-покупки и искать работу

В первом эпизоде Ряпушка Варя учится, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает найти подработку на время каникул в интернете. Главному герою рассказывают, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий и какую информацию нельзя сообщать собеседнику.