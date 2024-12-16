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Posted 16 декабря, 12:58

Published 16 декабря, 12:58

Modified 16 декабря, 12:59

Updated 16 декабря, 12:59

Ряпушка Варя и Налим Максим научат безопасно совершать онлайн-покупки и искать работу

Ряпушка Варя и Налим Максим научат безопасно совершать онлайн-покупки и искать работу

16 декабря 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney.
Герои роликов всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» Ряпушка Варя и Налим Максим в новых сериях, которые созданы «Авито» и АНО «Цифровая экономика», научат пользователей безопасно совершать онлайн-покупки с доставкой и искать подработку.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России и призван повысить цифровую грамотность школьников. Новые серии были созданы на основе идей школьников — участников конкурса сценариев «Авито».

В первом эпизоде Ряпушка Варя учится, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает найти подработку на время каникул в интернете. Главному герою рассказывают, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий и какую информацию нельзя сообщать собеседнику.

Как отметила Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности «Авито», конкурс сценариев помог им понять, что волнует детей сегодня. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что в образовательных уроках молодым ребятам расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве и как можно им противостоять.

Фото: Авито

Весной этого года вышел первый сезон «Цифрового ликбеза» от «Авито», в котором главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов, грамотно размещать объявления в интернете и сохранить персональные данные при совершении онлайн-покупок.

Проект рекомендован детям от шести лет для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам.

Найти новые серии можно на главной странице проекта «Цифровой ликбез».

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