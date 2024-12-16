Специалисты рассказали о сохранении зрения в эпоху цифровизации

Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова, отметила, что есть несколько обнадеживающих факторов в решении этой проблемы. Во-первых, повышенная осведомленность о нарушениях зрения приводит к более раннему обращению за помощью к медикам, что увеличивает шансы на успешное лечение. Во-вторых, современные диагностические технологии позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях. В-третьих, доступны профилактические меры, такие как специальные упражнения для глаз и рекомендации по сокращению времени у экранов гаджетов. Развитие телемедицины делает консультации более доступными, особенно для жителей отдаленных регионов. Платонова выделила, что забота о здоровье глаз должна стать стандартной практикой регулярного ухода за собой, и в этом направлении продолжаются активные усилия.