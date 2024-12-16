Специалисты рассказали о сохранении зрения в эпоху цифровизации

Posted 16 декабря, 06:58
Published 16 декабря, 06:58
Modified 16 декабря, 06:58
Updated 16 декабря, 06:58
Проект включает создание и распространение учебных видеоматериалов, направленных на защиту зрения при регулярном использовании цифровых устройств. Эти видеоматериалы обращают внимание на серьезные проблемы ухудшения зрения у детей и подростков, учитывая актуальные тенденции, пишут newizv.ru.
По данным Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году в России зарегистрировано 25,5 миллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет, из которых 12%, или 3,2 миллиона, имеют разные нарушения зрения. Среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает примерно 23%. К моменту окончания школы каждый четвертый ученик сталкивается с проблемами зрения.
Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова, отметила, что есть несколько обнадеживающих факторов в решении этой проблемы. Во-первых, повышенная осведомленность о нарушениях зрения приводит к более раннему обращению за помощью к медикам, что увеличивает шансы на успешное лечение. Во-вторых, современные диагностические технологии позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях. В-третьих, доступны профилактические меры, такие как специальные упражнения для глаз и рекомендации по сокращению времени у экранов гаджетов. Развитие телемедицины делает консультации более доступными, особенно для жителей отдаленных регионов. Платонова выделила, что забота о здоровье глаз должна стать стандартной практикой регулярного ухода за собой, и в этом направлении продолжаются активные усилия.
Проблема затрагивает также пожилую часть населения. Согласно информации Министерства здравоохранения, в России зарегистрировано 1,4 миллиона случаев заболевания глаукомой, при этом около 500 тысяч человек могут быть больны, не подозревая об этом.
Специалисты отмечают, что на зрение могут оказывать влияние и иные заболевания. Дмитрий Майчук, руководитель отдела терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова, указал, что хламидийный конъюнктивит может указывать на наличие системных патологий.
Галина Чернакова, врач-офтальмолог, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, подчеркнула, что скрытые заболевания полости рта, такие как пульпит и периодонтит, могут провоцировать заболевания глаз.
Таким образом, своевременная диагностика и профилактические меры остаются ключевыми средствами для сохранения здоровья глаз и улучшения качества жизни.