В 2024 году доходы и стоимость имущества жителей Ростова-на-Дону выросли

Индекс показал, что стоимость основного имущества ростовчан (недвижимость, автомобили, депозиты, ценные бумаги и т. д.) за год выросла: у 75% респондентов, обслуживающих кредит, она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 68% из них — существенно). Этот показатель за год вырос на 33 п. п.: в конце 2023 года только 35% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.