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Posted 16 декабря, 11:14

Published 16 декабря, 11:14

Modified 16 декабря, 11:16

Updated 16 декабря, 11:16

В 2024 году доходы и стоимость имущества жителей Ростова-на-Дону выросли

В 2024 году доходы и стоимость имущества жителей Ростова-на-Дону выросли

16 декабря 2024, 11:14
Фото: 1MI. В 2024 году доходы и стоимость имущества жителей Ростова-на-Дону выросли
За последний год 47% ростовчан повысили уровень своих доходов и 49% начали ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более.

Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений — исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год ростовчане сумели существенно улучшить свое благосостояние. У 28% респондентов доходы выросли в пределах 10%, у 13% — на 30%, 3% смогли увеличить доходы на 50%, еще столько же — вдвое. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 47% ростовчан.

54% жителей Ростова-на-Дону сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на 4 п.п). Еще у 7% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у 13% — на 50% или менее. 12% респондентов собираются в ближайшее время взять льготную семейную ипотеку по новым условиям.

Индекс показал, что стоимость основного имущества ростовчан (недвижимость, автомобили, депозиты, ценные бумаги и т. д.) за год выросла: у 75% респондентов, обслуживающих кредит, она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 68% из них — существенно). Этот показатель за год вырос на 33 п. п.: в конце 2023 года только 35% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.

Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств влияет и то, как ростовчане умеют управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 39% респондентов нет непогашенных кредитов.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило ростовчанам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 39% респондентов не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас количество таковых сократилось до 26% (-13 п.п). Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более, напротив, выросло за последний год на 13 п. п., до 49%.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили ростовчанам увеличить объем сбережений: доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 8%.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений, * ростовчане набрали в этом году 45,68 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (85,07 балла, +7,07 баллов к уровню 2023 года), стоимости имущества (70,66 балла, +24,06), наличии собственного жилья (63,95 балла, +4,25) и динамике доходов (55,33 балла). Общее значение Индекса в Ростове-на-Дону по сравнению с первым замером выросло на 5,8 балла.

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов — как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе — инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)», — говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
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