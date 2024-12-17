Лучшие преподаватели в области ИТ получили награды от банка «Центр-инвест»

Отметим, что банк «Центр-инвест» предоставляет поддержку ИТ-сообществу, а также принимает активное участие в обеспечении возможностей для профессионального роста специалистов отрасли информационных технологий. У банка есть собственное ИТ-подразделение. Его сотрудники постоянно являются наставниками в форумах, хакатонах и кейс-чемпионатах. В этом году банк организовал на форуме FINOPOLIS выставку проектов южных компаний, работающих в отрасли финтеха.