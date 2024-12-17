Лучшие преподаватели в области ИТ получили награды от банка «Центр-инвест»

Posted 17 декабря, 15:12
Published 17 декабря, 15:12
Modified 17 декабря, 15:16
Updated 17 декабря, 15:16
Помимо самих ИТ-преподавателей в церемонии приняли участие представители учебных заведений, госструктур и предпринимательского сообщества.
Победители были определены по результатам опроса студентов, работников и руководителей ведущих ИТ-компаний. Более 1,6 тысячи студентов, 110 сотрудников из десяти ИТ-компаний приняли участие в голосовании. Такой подход позволил получить объективную оценку квалификации преподавателей и их вклада в развитие ИТ-сферы.
Лучшие преподаватели были выбраны в трех номинациях. Среди них: «Выбор компаний» — за эффективное сотрудничество с предпринимателями в подготовке будущих специалистов, «Выбор студентов» — за хорошую профессиональную подготовку учащихся, «Выбор сотрудников ИТ-компаний» — за создание компетенций, которые необходимы для успешного старта карьеры.
По итогам конкурса награду присудили двадцати одному ИТ-преподавателю.
Отметим, что банк «Центр-инвест» предоставляет поддержку ИТ-сообществу, а также принимает активное участие в обеспечении возможностей для профессионального роста специалистов отрасли информационных технологий. У банка есть собственное ИТ-подразделение. Его сотрудники постоянно являются наставниками в форумах, хакатонах и кейс-чемпионатах. В этом году банк организовал на форуме FINOPOLIS выставку проектов южных компаний, работающих в отрасли финтеха.
Напомним, фонд «Развитие ИТ-образования» учредили в 2021 году с целью укрепления связи между отраслью информационных технологий и образовательной средой. Фонд объединяет экспертизу тринадцати ведущих ИТ-организаций, работающих на территории Ростовской области, а также стремится повысить качество подготовки специалистов в области информационных технологий.