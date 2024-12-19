«Центр-инвест» занял первое место в рейтинге детских дебетовых карт

Posted 19 декабря, 15:01
Published 19 декабря, 15:01
Modified 19 декабря, 15:03
Updated 19 декабря, 15:03
Портал «Выберу.ру» опубликовал рейтинг наиболее выгодных и удобных предложений по таким картам. В результате дебетовая карта для детей от банка «Центр-инвест» признана самой лучшей.
Эксперты информационного портала провели анализ различных параметров, таких как начисление кешбэка, его виды в рамках программы банка и у его партнеров, доходность карты, а также значимость банковской организации на финансовом рынке страны. Эти данные учтены при составлении декабрьского рейтинга.
Получение детской карты от банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием предусмотрено для детей в возрасте от 6 лет. При этом родители имеют возможность контролировать расходы и устанавливать лимит трат через мобильное приложение. А при наличии остатка свыше 100 рублей ежемесячно начисляется 10% годовых.
Карта предоставляет программы лояльности с возможностью зарабатывать кешбэк в рублях:
Оформить детскую карту можно через сайт банка или в офисах «Центр-инвест».