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Posted 19 декабря, 15:01

Published 19 декабря, 15:01

Modified 19 декабря, 15:03

Updated 19 декабря, 15:03

«Центр-инвест» занял первое место в рейтинге детских дебетовых карт

«Центр-инвест» занял первое место в рейтинге детских дебетовых карт

19 декабря 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
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«Центр-инвест» занял первое место в списке лучших детских дебетовых карт.

Портал «Выберу.ру» опубликовал рейтинг наиболее выгодных и удобных предложений по таким картам. В результате дебетовая карта для детей от банка «Центр-инвест» признана самой лучшей.

Эксперты информационного портала провели анализ различных параметров, таких как начисление кешбэка, его виды в рамках программы банка и у его партнеров, доходность карты, а также значимость банковской организации на финансовом рынке страны. Эти данные учтены при составлении декабрьского рейтинга.

Получение детской карты от банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием предусмотрено для детей в возрасте от 6 лет. При этом родители имеют возможность контролировать расходы и устанавливать лимит трат через мобильное приложение. А при наличии остатка свыше 100 рублей ежемесячно начисляется 10% годовых.

Карта предоставляет программы лояльности с возможностью зарабатывать кешбэк в рублях:

  • 1% с каждой покупки;
  • до 3% в категории «Развлечения»;
  • до 30% за приобретения у партнеров программы лояльности системы «Мир».

Оформить детскую карту можно через сайт банка или в офисах «Центр-инвест».

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