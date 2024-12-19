«Центр-инвест» занял первое место в рейтинге детских дебетовых карт

Получение детской карты от банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием предусмотрено для детей в возрасте от 6 лет. При этом родители имеют возможность контролировать расходы и устанавливать лимит трат через мобильное приложение. А при наличии остатка свыше 100 рублей ежемесячно начисляется 10% годовых.