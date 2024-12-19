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Posted 19 декабря, 08:42

Published 19 декабря, 08:42

Modified 19 декабря, 11:35

Updated 19 декабря, 11:35

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

19 декабря 2024, 08:42
Фото: 1MI.
По данным Министерства культуры РФ, всего в стране сегодня расположено более 150 тыс. объектов культурного наследия, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Частные инвесторы, приобретая такие объекты, вкладывают собственные средства в их восстановление.

Обсуждение этого вопроса при участии ВТБ состоялось 18 декабря в рамках презентации мер господдержки проектов сохранения объектов культурного наследия РФ. Конференция была организована оператором программы — госкомпанией ДОМ.РФ.

Реализация новой государственной программы создаст более привлекательные условия для частных инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по приведению в порядок объектов культурного наследия, их реконструкции и созданию новых городских пространств. Это позволит обновить облик российских городов, подарит новую жизнь памятникам архитектуры, а жители получат новые общественно полезные объекты.

«Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от инициатора проекта для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на реставрацию, снижая рентабельность реновации таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инициатора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа увеличит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов», — сообщил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.

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