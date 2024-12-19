ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

«Мы поддерживаем запуск новой программы льготного кредитования, особенно в таком важном и социально значимом направлении как восстановление объектов культурного наследия. Это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий особых компетенций от инициатора проекта для сохранения исторического облика зданий, архитектурных форм, использования специальных материалов и других деталей. Все это кратно увеличивает затраты на реставрацию, снижая рентабельность реновации таких объектов. Новая госпрограмма позволит снизить затраты инициатора проекта, повысив эффективность инвестиций. В конечном счете программа увеличит интерес со стороны бизнеса к восстановлению культурных исторических объектов», — сообщил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.