Фармкомпания: Новый отечественный препарат от ожирения уже доступен

Posted 20 декабря, 08:22
Published 20 декабря, 08:22
Modified 20 декабря, 08:22
Updated 20 декабря, 08:22
Отмечается, что «Велгия» предназначена в первую очередь для людей, имеющих проблемы с лишним весом, пишет rosbalt.ru. При этом представители компании подчеркнули, что препарат не только способствует снижению веса, но и помогает корректировать нарушения, которые лежат в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов прокомментировал выпуск нового препарата, отметив, что одной из целей компании является предоставление россиянам доступных и качественных медикаментов. Также он подчеркнул, что новый препарат является примером полного цикла импортозамещения — от производства активных веществ до создания шприц-ручки.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отметил, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, что способствует развитию множества заболеваний.
Ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья. У людей с этим диагнозом в три-четыре раза чаще развиваются такие заболевания, как гипертония, диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и различные формы рака, включая рак груди и кишечника. Ожирение также повышает риск преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и увеличивает затраты на лечение.
Медики акцентируют внимание на важности комплексного подхода к борьбе с ожирением, который включает изменение образа жизни, сбалансированное питание, физическую активность и, при необходимости, использование медикаментов.