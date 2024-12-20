Фармкомпания: Новый отечественный препарат от ожирения уже доступен

Отмечается, что «Велгия» предназначена в первую очередь для людей, имеющих проблемы с лишним весом, пишет rosbalt.ru. При этом представители компании подчеркнули, что препарат не только способствует снижению веса, но и помогает корректировать нарушения, которые лежат в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.