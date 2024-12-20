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Posted 20 декабря, 08:22

Published 20 декабря, 08:22

Modified 20 декабря, 08:22

Updated 20 декабря, 08:22

Фармкомпания: Новый отечественный препарат от ожирения уже доступен

Фармкомпания: Новый отечественный препарат от ожирения уже доступен

20 декабря 2024, 08:22
Фото: 1MI.
Компания «Промомед» сообщила о старте продаж нового отечественного препарата для борьбы с лишним весом и ожирением под названием «Велгия» (МНН — семаглутид). Цена курса лечения этим средством будет на треть ниже аналогичных российских препаратов.

Отмечается, что «Велгия» предназначена в первую очередь для людей, имеющих проблемы с лишним весом, пишет rosbalt.ru. При этом представители компании подчеркнули, что препарат не только способствует снижению веса, но и помогает корректировать нарушения, которые лежат в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов прокомментировал выпуск нового препарата, отметив, что одной из целей компании является предоставление россиянам доступных и качественных медикаментов. Также он подчеркнул, что новый препарат является примером полного цикла импортозамещения — от производства активных веществ до создания шприц-ручки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отметил, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, что способствует развитию множества заболеваний.

Ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья. У людей с этим диагнозом в три-четыре раза чаще развиваются такие заболевания, как гипертония, диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца и различные формы рака, включая рак груди и кишечника. Ожирение также повышает риск преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и увеличивает затраты на лечение.

Медики акцентируют внимание на важности комплексного подхода к борьбе с ожирением, который включает изменение образа жизни, сбалансированное питание, физическую активность и, при необходимости, использование медикаментов.

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