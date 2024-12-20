T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова, Новочеркасска и Таганрога

«Наличие стабильного сигнала мобильного интернета имеет большое значение для современного человека: пользователю важно быть на связи, где бы он ни находился — на работе или отдыхе, в дороге и дома. Понимая это, мы уделяем особое внимание улучшению покрытия сети в местах плотной городской застройки и на территориях расположения крупных жилых комплексов. Благодаря улучшениям клиенты компании смогут более комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, слушать музыку, смотреть видео онлайн в высоком разрешении, безгранично общаться в социальных сетях, а также совершать видеозвонки в мессенджерах».