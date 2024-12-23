В новом бюджете региона 237 млрд рублей запланировали на социальную сферу

Основную часть социальной направленности составят новые выплаты для многодетных и молодых семей, а также продление льгот для участников СВО и членов их семей. Так, с 1 января 2025 год на территории региона начнут действовать разовые выплаты в 300 тысяч рублей для семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, при рождении третьего и последующих детей. Вступит в силу решение, позволяющее многодетным семьям забрать неиспользованные средства регионального материнского капитала в виде единовременной выплаты, если остаток не превышает 15 тысяч рублей, также будет проиндексирован ряд социальных выплат.