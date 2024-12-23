В новом бюджете региона 237 млрд рублей запланировали на социальную сферу

Posted 23 декабря, 14:54
Published 23 декабря, 14:54
Modified 23 декабря, 14:56
Updated 23 декабря, 14:56
Депутаты подвели итоги законотворческой деятельности и рассмотрели 36 вопросов, среди которых ключевыми стали утверждение регионального бюджета и социальная поддержка различных категорий населения донского края.
Подводя итоги, председатель донского парламента Александр Ищенко напомнил, что за текущий год в Законодательном Собрании области прошло 11 заседаний. За месяцы работы депутаты приняли 168 областных законов и 36 нормативных постановлений.
По его словам, содержательное наполнение работы Законодательного Собрания региона в этом году отвечало задачам года семьи и целям, которые определяли указы главы государства.
— Фактически на каждом заседании депутаты голосовали за развитие системы мер поддержки, налоговых преференций для многодетных семей, семей с детьми, семей участников СВО и семей, где воспитываются дети-инвалиды. Так что 2024 год, без всякого сомнения, можно назвать годом семейной законотворческой повестки, — сказал Александр Ищенко.
Он добавил, что эту позитивную тенденцию продолжает повестка текущего заседания, где каждое решение принимается в интересах жителей Ростовской области.
— В окончательной редакции бюджета были учтены 48 поправок и самое большое количество из них, на сумму 4 млрд 600 млн рублей поступило от депутатов Законодательного Собрания. Причем основным направлением в структуре областного бюджета остается социальная политика, — подчеркнул спикер донского парламента.
В последующие три года на социальную сферу Ростовская область направит 66% всего бюджета, что в денежном эквиваленте составит 237 млрд рублей. Как отметил Александр Ищенко, это на 20 млрд рублей больше к бюджету, принятому во втором чтении на 2024 год.
Основную часть социальной направленности составят новые выплаты для многодетных и молодых семей, а также продление льгот для участников СВО и членов их семей. Так, с 1 января 2025 год на территории региона начнут действовать разовые выплаты в 300 тысяч рублей для семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, при рождении третьего и последующих детей. Вступит в силу решение, позволяющее многодетным семьям забрать неиспользованные средства регионального материнского капитала в виде единовременной выплаты, если остаток не превышает 15 тысяч рублей, также будет проиндексирован ряд социальных выплат.
Большое внимание бюджета будет направлено и на инфраструктурное развитие региона. Как пояснил спикер донского парламента, все строительные и ремонтные работы, начатые в текущем году, будут продолжены и в следующем.
Наибольшее бюджетное финансирование на будущую трехлетку получили такие сфера как: образование — на его развитие направят 94,3 млрд руб, социальная политика — 86,4 млрд руб., здравоохранение — 39,7 млрд руб., дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство — 31,2 млрд руб. и 21,5 млрд руб. соответственно, а также физическая культура и спорт с финансированием в объеме10,8 млрд руб.
Председатель Законодательного Собрания пояснил, что новый бюджет не только сохраняет все достигнутые результаты прошлых лет, но и расширяет возможности для жителей Ростовской области в решении тех проблем, которые их волнуют.
— За короткий период, сразу все проблемы решить невозможно, но депутатский корпус вместе с областным Правительством активно работает над тем, чтобы в бюджете были учтены в максимальной степени наказы наших избирателей. Так как именно на их выполнении и строится значительная часть расходов, — заключил Александр Ищенко.
Добавим, что в окончательной редакции доходы и расходы областного бюджета на 2025 год составят 363,3 млрд рублей, с сохранением небольшого профицита в размере 27,2 млн рублей.