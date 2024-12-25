Якушев рассказал о гуманитарных инициативах ЕР в новых и прифронтовых регионах

Posted 25 декабря, 11:35
Published 25 декабря, 11:35
Modified 25 декабря, 11:36
Updated 25 декабря, 11:36
Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев считает, что девизом работы ЕР может являться выражение со времен ВОВ: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Сейчас партия непрерывно работает над тем, чтобы поддерживать бойцов спецоперации, которые защищают нашу родину на передовой, обеспечив военнослужащим надежный тыл. Как сообщает mkset.ru, с февраля 2022 года «Единая Россия» регулярно передает в подразделения по всей линии боевого соприкосновения самую нужную технику и экипировку. Партия также помогла создать новые модели российских коптеров и запустить их в массовое производство.
Примечательно, что с первого дня ведения СВО партия заботится о поддержке новых регионов. В народную программу «Единой России» включены инициативы по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Согласно комментарию секретаря генсовета ЕР, партия реализует свою гуманитарную миссию в наших новых и прифронтовых регионах не только путем отправки грузов, но и привлечением к социальной работе активистов. Более пяти тысяч активистов из числа представителей «Единой России» приняли участие в такой волонтерской деятельности. Они трудились над восстановлением социальных объектов, адресно развозили продовольствие, помогали медикам.
Центр помощи «Единой России» заработал в Белгородской области, кроме того, волонтеры партии своими силами везут гуманитарные грузы в освобожденные районы Харьковской области.
Начиная с августа «Единая Россия» ведет работу в новом гуманитарном центре в Курской области. ЕР полностью обеспечивает всем необходимым каждый ПВР в регионе. В региональном штабе общественной поддержки нуждающееся население может получить наборы продовольствия и узнать, какие меры поддержки полагаются пострадавшим лицам — такую помощь, в том числе и консультационную, получили более 40 тысяч человек.
Важнейшей задачей для партии по-прежнему является помощь участникам СВО. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, которые касаются защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде в народную программу внесли ряд дополнений, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Глава государства дал поручение «Единой России» о масштабировании кадровых программ для участников специальной военной операции. Такая деятельность уже стартовала на базе высшей партийной школы.
Как сообщает сайт ER.RU, цитируя заявление Якушева, в этом году партия учредила специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от «Единой России» на выборах различного уровня.
Донская «Единая Россия» в 2024 году продолжила гуманитарную миссию, в первую очередь, особое внимание уделялось запросам мобилизованных и добровольцев из Ростовской области, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и их семьям.
«Помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции, членам их семей — это приоритет деятельности государственной власти, органов местного самоуправления», — подчеркивает секретарь Ростовского регионального отделения, председатель донского парламента Александр Ищенко.
Депутаты-единороссы и волонтеры Ростовской области посетили подразделения во всех 4 новых регионах, передали запасы продуктов, питьевую воду, защитное снаряжение.
Для находящихся на лечении в военном госпитале Ростова-на-Дону по поручению Александра Ищенко была организована досуговая программа, посещение спортивных и культурных мероприятий, экскурсии по местным достопримечательностям. Внимание получили и семьи, эвакуированные на Дон из Курской области.
Семьи участников СВО получили консультации председателя донского парламента, представителей фонда «Защитники Отечества» и Минобороны России в ходе областного Правового марафона.
При поддержке первичного отделения «Единой России» в Таганроге обустроили ателье для пошива военной спецодежды.
Новым направлением поддержки стали Белгородская и Курская области. Пострадавшим жителям приграничных территорий в этих регионах активисты «Единой России» доставили несколько тонн питьевой воды, бытовых принадлежностей и продуктов, компьютерную и бытовую технику.