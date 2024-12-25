Якушев рассказал о гуманитарных инициативах ЕР в новых и прифронтовых регионах

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев считает, что девизом работы ЕР может являться выражение со времен ВОВ: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Сейчас партия непрерывно работает над тем, чтобы поддерживать бойцов спецоперации, которые защищают нашу родину на передовой, обеспечив военнослужащим надежный тыл. Как сообщает mkset.ru, с февраля 2022 года «Единая Россия» регулярно передает в подразделения по всей линии боевого соприкосновения самую нужную технику и экипировку. Партия также помогла создать новые модели российских коптеров и запустить их в массовое производство.