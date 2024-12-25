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Posted 25 декабря, 11:35

Published 25 декабря, 11:35

Modified 25 декабря, 11:36

Updated 25 декабря, 11:36

Якушев рассказал о гуманитарных инициативах ЕР в новых и прифронтовых регионах

Якушев рассказал о гуманитарных инициативах ЕР в новых и прифронтовых регионах

25 декабря 2024, 11:35
Фото: ER.RU.
«Единая Россия» передала свыше 135 тысяч тонн помощи в зону специальной военной операции, в новые и прифронтовые субъекты РФ. Речь идет о 42 тысячах ударных дронов, разведывательных БПЛА, медицинских аптечках, радиостанциях, средствах РЭБ, тепловизорах, автомобилях и пр.

Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев считает, что девизом работы ЕР может являться выражение со времен ВОВ: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Сейчас партия непрерывно работает над тем, чтобы поддерживать бойцов спецоперации, которые защищают нашу родину на передовой, обеспечив военнослужащим надежный тыл. Как сообщает mkset.ru, с февраля 2022 года «Единая Россия» регулярно передает в подразделения по всей линии боевого соприкосновения самую нужную технику и экипировку. Партия также помогла создать новые модели российских коптеров и запустить их в массовое производство.

Примечательно, что с первого дня ведения СВО партия заботится о поддержке новых регионов. В народную программу «Единой России» включены инициативы по восстановлению Донбасса и Новороссии.

Согласно комментарию секретаря генсовета ЕР, партия реализует свою гуманитарную миссию в наших новых и прифронтовых регионах не только путем отправки грузов, но и привлечением к социальной работе активистов. Более пяти тысяч активистов из числа представителей «Единой России» приняли участие в такой волонтерской деятельности. Они трудились над восстановлением социальных объектов, адресно развозили продовольствие, помогали медикам.

Центр помощи «Единой России» заработал в Белгородской области, кроме того, волонтеры партии своими силами везут гуманитарные грузы в освобожденные районы Харьковской области.

Начиная с августа «Единая Россия» ведет работу в новом гуманитарном центре в Курской области. ЕР полностью обеспечивает всем необходимым каждый ПВР в регионе. В региональном штабе общественной поддержки нуждающееся население может получить наборы продовольствия и узнать, какие меры поддержки полагаются пострадавшим лицам — такую помощь, в том числе и консультационную, получили более 40 тысяч человек.

Важнейшей задачей для партии по-прежнему является помощь участникам СВО. «Единая Россия» инициировала более 130 федеральных законов, которые касаются защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде в народную программу внесли ряд дополнений, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Глава государства дал поручение «Единой России» о масштабировании кадровых программ для участников специальной военной операции. Такая деятельность уже стартовала на базе высшей партийной школы.

Как сообщает сайт ER.RU, цитируя заявление Якушева, в этом году партия учредила специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от «Единой России» на выборах различного уровня.

Донская «Единая Россия» в 2024 году продолжила гуманитарную миссию, в первую очередь, особое внимание уделялось запросам мобилизованных и добровольцев из Ростовской области, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и их семьям.

«Помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции, членам их семей — это приоритет деятельности государственной власти, органов местного самоуправления», — подчеркивает секретарь Ростовского регионального отделения, председатель донского парламента Александр Ищенко.

Депутаты-единороссы и волонтеры Ростовской области посетили подразделения во всех 4 новых регионах, передали запасы продуктов, питьевую воду, защитное снаряжение.

Для находящихся на лечении в военном госпитале Ростова-на-Дону по поручению Александра Ищенко была организована досуговая программа, посещение спортивных и культурных мероприятий, экскурсии по местным достопримечательностям. Внимание получили и семьи, эвакуированные на Дон из Курской области.

Семьи участников СВО получили консультации председателя донского парламента, представителей фонда «Защитники Отечества» и Минобороны России в ходе областного Правового марафона.

При поддержке первичного отделения «Единой России» в Таганроге обустроили ателье для пошива военной спецодежды.

Новым направлением поддержки стали Белгородская и Курская области. Пострадавшим жителям приграничных территорий в этих регионах активисты «Единой России» доставили несколько тонн питьевой воды, бытовых принадлежностей и продуктов, компьютерную и бытовую технику.

#Общество
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