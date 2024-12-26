Банк ВТБ передал подарки школьникам приграничных территорий Курской области

«Поддержка детей, их здоровья и образования — важная составляющая социальной ответственности ВТБ. В прошлом году накануне Нового года в нашем регионе прошла благотворительная акция „Я — молодец“ в рамках банковской программы „Мир без слёз“. А в этом году мы решили помочь школьникам приграничных территорий, сделав более удобным процесс дистанционного образования. Надеюсь, подарки от банка не только помогут ребятам успешно учиться, но и подарят ощущение праздника и новогоднее настроение», — отметил Роман Мазуров, управляющий банка ВТБ в Курской области.