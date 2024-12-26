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Posted 26 декабря, 14:12

Published 26 декабря, 14:12

Modified 26 декабря, 14:14

Updated 26 декабря, 14:14

Банк ВТБ передал подарки школьникам приграничных территорий Курской области

Банк ВТБ передал подарки школьникам приграничных территорий Курской области

26 декабря 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney.
Банк ВТБ передал Министерству образования и науки Курской области 2000 подарков для школьников приграничных территорий, находящихся на дистанционном обучении.

ВТБ систематически поддерживает Курскую область. В октябре 2024 года благотворительным фондом «ВТБ-Страна» было закуплено и отправлено в Курск 2 600 планшетов для дистанционного обучения. К Новому году для детей собраны 2000 подарков с канцелярскими принадлежностями, игрушками, стикерами и клавиатурами к планшетам. Эти полезные подарки упакованы в специально изготовленные яркие коробки с надписью: «Всё получится на 5+».

Наборы для первоклассников в 9 округах, находящихся на приграничных территориях, передали начальники управлений образования Курской области. Также подарки вручены школьникам в 10 пунктах временного размещения во время проведения новогодних елок. Один из таких праздников состоялся 26 декабря в Клюквинской школе-интернате.

«Поддержка детей, их здоровья и образования — важная составляющая социальной ответственности ВТБ. В прошлом году накануне Нового года в нашем регионе прошла благотворительная акция „Я — молодец“ в рамках банковской программы „Мир без слёз“. А в этом году мы решили помочь школьникам приграничных территорий, сделав более удобным процесс дистанционного образования. Надеюсь, подарки от банка не только помогут ребятам успешно учиться, но и подарят ощущение праздника и новогоднее настроение», — отметил Роман Мазуров, управляющий банка ВТБ в Курской области.

«Мы выражаем искреннюю благодарность за проявленное внимание к нашим детям. В преддверии праздника очень важно порадовать ребят. Уверен, что подарки будут полезны для каждого. Несмотря на то, что дети находятся на дистанционном обучении, канцелярия всегда пригодится на уроках, а клавиатуры для планшетов сделают использование технических средств обучения еще более комфортным», — подчеркнул врио министра образования и науки Курской области Виталий Рязанцев.

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