Как обезопасить свое жилье во время отъезда на новогодние праздники

Posted 26 декабря, 11:29
Published 26 декабря, 11:29
Modified 26 декабря, 11:31
Updated 26 декабря, 11:31
Вооружившись мнением экспертов, мы собрали советы, как обезопасить квартиру во время отъезда, чтобы не стать героем преступной статистики.
Предстоящие новогодние выходные продлятся целых 11 дней. Такие длинные выходные располагают к поездке, и чтобы обезопасить свое жилище, необходимо понимать, кто чаще всего становится жертвой преступников.
В управлении МВД поясняют, что часто преступники изучают квартиру заранее. Они могут прийти под видом организаторов соцопроса или сотрудников газовой службы. Помимо рабочих вопросов, такие люди будут интересоваться, ценностями в квартире, уровнем дохода и планами на Новый год.
Специалисты охранных систем Гольфстрим рекомендуют общаться с такими людьми в прихожей и ни в коем случае не приглашать их в другие комнаты. Также можно сделать контрольный звонок и поинтересоваться в социальной службе или управляющей компании, действительно ли запланирован поквартирный обход.
Попадают в зону риска и активные пользователи соцсетей с открытыми профилями. Например, человек делает пост со своей геолокацией и сообщает, что купил билеты на новогодний отдых. Это может стать наводкой для воров, тем более в век компьютерных технологий узнать точный адрес и дату отъезда — вопрос нескольких минут.
Существуют и другие способы. Злоумышленники изучают почтовые ящики в подъезде на наличие корреспонденции. Если она давно не вынималась, то хозяина, скорее всего, нет дома.
Практикуется размещение рекламных листовок на ручках дверей с предложением заказать пиццу или роллы. Если хозяин долго их не снимает, вероятно, его нет дома.
Чаще всего воры попадают в квартиры или дома через окна, двери, балконы.
Если говорить об окнах, то практически все из современных пластиковых окон имеют общий недостаток — легко отжимаются отмычкой там, где смыкаются створки. Конечно, на 15 этаж воры не полезут, но если вы живете на втором или третьем этаже, то окно — рабочая лазейка.
Другой способ проникновения — дверь, которую воры могут приподнять домкратом и срезать петли. Также можно просто выломать замок или подобрать отмычку. На это потребуется чуть больше времени, но если грабители «с опытом», проникнуть в ваше жилище не составит труда.
Другим способом могут стать балконы. Способ проникновения через них схож с окнами.
Специалисты охранных систем рекомендуют ставить на окна специальную фурнитуру против взлома. Например, грибовидные цапфы, которые помогают створке плотнее прилегать к раме. Также можно поставить противовзломную дверь. Ее материал настолько прочный, что не позволяет распилить ее «болгаркой». Кроме того, такие двери имеют усиленный короб, что также делает взлом долгим.
По мнению экспертов, помогут даже несколько замков. Например, один сувальдный, а другой цилиндровый. Их взламывают по-разному, поэтому возня с замками отнимет у грабителей много времени и они могут отказаться от затеи.
Если вам не подходят все вышеперечисленные способы, лучше всего установить охранную систему. Она быстро обнаружит проникновение и отправит сигнал тревоги на станцию мониторинга, в квартиру сразу выезжает группа быстрого реагирования.
При выборе охранной системы нужно учитывать оперативность, надежность и удобство. Также неплохо понимать из чего состоит охранная система. Как правило, мозг системы — это контрольная панель — сюда поступают все сигналы от датчиков и далее отправляются на станцию мониторинга. Она работает от сети, но бывают модели с аккумулятором на случай отключения электричества. Например, панель с аккумуляторами от «Гольфстрим» работают до 12 часов. Также в системе есть клавиатура, где набирается цифровая комбинация для постановки или снятия квартиры с охраны. А еще весьма пригодится датчик открытия двери и движения.
Если вам не подходят все вышеперечисленные способы безопасности, вы можете застраховать свое имущество.