Как обезопасить свое жилье во время отъезда на новогодние праздники

При выборе охранной системы нужно учитывать оперативность, надежность и удобство. Также неплохо понимать из чего состоит охранная система. Как правило, мозг системы — это контрольная панель — сюда поступают все сигналы от датчиков и далее отправляются на станцию мониторинга. Она работает от сети, но бывают модели с аккумулятором на случай отключения электричества. Например, панель с аккумуляторами от «Гольфстрим» работают до 12 часов. Также в системе есть клавиатура, где набирается цифровая комбинация для постановки или снятия квартиры с охраны. А еще весьма пригодится датчик открытия двери и движения.