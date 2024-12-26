«Силен физически, но борется мягко»: легендарный ростовский борец Валентин Николаев

Надо сказать, что в то время юный Валентин, как и его многие товарищи, грезил морскими путешествиями, мечтал связать свою судьбу с мореплаванием. Он даже занимался греблей. В это же время увлекался и легкой атлетикой, и гимнастикой. Вот именно тогда Валентин и обратил свое внимание на борьбу. Только напомню, что в то время борьбу, которую мы именуем ныне греко-римской, называли французской или классической. Кстати, забегая вперед скажу, что именно благодаря инициативе и усилиям Валентина Владимировича этот вид борьбы стали называть греко-римским. Так что наш земляк, ростовчанин, был одним из тех, кто сделал немало для того, чтобы все в мире борьбу, именуемую ранее французской, называли, как и положено, греко-римской.