«Силен физически, но борется мягко»: легендарный ростовский борец Валентин Николаев

Posted 26 декабря, 11:54
Published 26 декабря, 11:54
Modified 26 декабря, 11:57
Updated 26 декабря, 11:57
Мне же хотелось бы рассказать о ростовчанине Валентине Николаеве, который стал олимпийским чемпионом в 1956 году, завоевав золотую медаль в австралийском Мельбурне.
Кстати, по воспоминаниям Вартереса Самургашева, Николаев был одним из первых, кто позвонил и поздравил Вартереса Вартересовича с победой на Олимпийских играх в Сиднее. Он сказал так: «Для нашей страны и для ростовских борцов Австралия − счастливый континент». В самом деле, ведь и Валентин Владимирович стал олимпийским чемпионом в 1956 году именно здесь, в Австралии.
Но обо всем по порядку. Валентин Николаев родился 6 апреля 1924 года в селе Донино-Каменка. Его родители были учителями. Папа − преподаватель математики, мама − учитель начальных классов. Семья жила в разных местах − в селе Кохановка, а затем в городе Ровно. В тридцатые годы семья Николаевых перебирается в Ростов-на-Дону. Жили Николаевы тогда в районе Сельмаша. Здесь же Валентин и пошел в школу.
Учился он хорошо. Именно тогда и полюбил спорт. Но не только. Валентин посещал разные кружки, любил мастерить, что-то изобретать.
Мне посчастливилось, потому как я нахожусь в дружеских отношениях с внучкой Валентина Николаева, известной журналисткой Алиной Николаевой. Так вот, я знаю, что, по семейному преданию, юный Валентин со своим другом Володей Кононовым как-то сделал небольшую лодку. И ребята решили пустить ее на воду в районе Зеленого острова. Но конструкция лодки оказалась неустойчивой. И она затонула. К счастью, никто из ребят не пострадал.
Надо сказать, что в то время юный Валентин, как и его многие товарищи, грезил морскими путешествиями, мечтал связать свою судьбу с мореплаванием. Он даже занимался греблей. В это же время увлекался и легкой атлетикой, и гимнастикой. Вот именно тогда Валентин и обратил свое внимание на борьбу. Только напомню, что в то время борьбу, которую мы именуем ныне греко-римской, называли французской или классической. Кстати, забегая вперед скажу, что именно благодаря инициативе и усилиям Валентина Владимировича этот вид борьбы стали называть греко-римским. Так что наш земляк, ростовчанин, был одним из тех, кто сделал немало для того, чтобы все в мире борьбу, именуемую ранее французской, называли, как и положено, греко-римской.
Учился в школе Николаев хорошо. И не просто хорошо, а отлично. Он окончил школу с золотой медалью. Вы только вдумайтесь в это: спортсмен и отличник! Напомню, что в советские годы получить золотую медаль за учебу в школе было очень сложно. Ее давали только самым ярким и лучшим во всех дисциплинах.
Валентин после школы подал документы сразу в два вуза − военно-морское училище Ленинграда и Одесский институт водного транспорта. Он был зачислен в оба вуза. Но началась Великая Отечественная война. Стало не до учебы. Да и Ленинград, и Одесса, к несчастью, очень скоро оказались окружены фашистскими войсками.
Так уж получилось, что юный Валентин Николаев оказался в оккупированном Ростове. Вскоре до него дошли сведения о ростовском партизанском отряде Югова. Вместе со своими друзьями Валентин стал сотрудничать с партизанским отрядом, распространять листовки, выполнять другие задания партизан. Это был настоящий героизм. Особенно если вспомнить, какую важную роль сыграл партизанский отряд Югова в освобождении Ростова.
После освобождения Ростова и нашего донского края от немецко-фашистских захватчиков Валентин Николаев наконец смог поступить в вуз, на этот раз в Новочеркасский индустриальный институт. Затем он перевелся в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ).
Первые успехи
По воспоминаниям Валентина Владимировича, на занятия с Сельмаша к РИИЖТу добирался пешком, транспорт тогда еще не ходил. Но тяга к знаниям была велика. В эти же годы Валентин Николаев помогал восстанавливать свой родной вуз. И тогда же начал выступать на спортивных соревнованиях за честь института. И не просто выступал, а делал большие успехи. Валентин стал чемпионом области по толканию ядра, плаванию, боксу. А еще очень хорошо получались у него прыжки в длину.
В 1943 году в институт пришел Михаил Греков. Это был удивительный человек, известный борец, ученик прославленного Ивана Поддубного. Вот он и увлек по-настоящему Валентина Николаева, как тогда говорили, французской борьбой.
В 1945 году Валентин Николаев стал профессионально заниматься борьбой в Доме физической культуры (ДФК).
Пожалуй, с этого момента началась славная спортивная карьера Николаева, которая была непростой, но очень яркой.
В 1951 году Валентин Николаев завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди молодежи и студентов в Берлине.
Незабываемые случаи
Интересный случай произошел с Николаевым в 1953 году в Румынии. Там тогда проходили товарищеские игры сборных Советского Союза и Румынии. Валентин Владимирович довольно легко победил чемпиона Румынии.
Советскую команду пригласили на банкет, устроенный по случаю игр. И вот произошло то, чего никто из наших спортсменов, в том числе и Николаев, не ожидал. Когда подали горячее − по-особому приготовленную курицу с рисом, к Валентину Владимировичу подошла молодая румынка и оторвала от его куска куриного мяса ножку. Затем съела ее и вернулась обратно за стол. Все советские спортсмены были поражены. Что это значит? Вскоре переводчик объяснил, что в Румынии есть такой обычай − если женщина хочет, чтобы ее будущий сын был похож на определенного человека, то нужно непременно съесть из его тарелки.
Незабываемы для Николаева были и поездки в Ливан и Египет в 1954 году. В Ливане бороться против Николаева выставили спортсмена, который был значительно его тяжелее. Наша делегация требовала перевесить борцов. Но ливанцы доказывали, что все правильно, а в зале еще и не оказалось весов. Валентин Николаев несмотря ни на что решил бороться. И буквально через 15 секунд противник лежал на лопатках! В зале творилось что-то невообразимое. Только потом выяснилось, что произошла ошибка. И с ливанцем должен был бороться не Николаев, а советский тяжеловес Александр Мазур. После этого случая Николаеву больше на этом турнире бороться не предлагали.
Не менее яркой была поездка и в Египет. Опять ни одного проигранного боя! Но после каждого боя зрители выбегали на ковер и щупали нашего борца, восхищаясь его фигурой, мышцами и силой.
Вершина спортивной славы
В 1955 году Валентин Владимирович Николаев становится в Карлсруэ чемпионом мира.
И вот кульминация, если так можно выразиться, спортивной карьеры Николаева. 1956 год. Мельбурн. Олимпийские игры. Валентин Владимирович становится олимпийским чемпионом.
Вот что пишет в своей книге «В жарких схватках» Сергей Преображенский, который долгие годы был одним из тренеров сборной команды СССР:
«Полутяжеловес Валентин Николаев единственный из наших чемпионов прошел все соревнования без помарок. Как начал он с первого круга таранить своих соперников, так и до финала не уступил никому лидерства… Валентин очень силен физически, но борется при этом мягко, ласково, не запугивает противника, а, наоборот, как бы приглашает его на активные действия… Без шума, переживаний и страстей была завоевана золотая медаль в полутяжелом весе».
Для советских спортсменов путь из Мельбурна домой тоже был триумфальным. Большая часть делегации погрузилась на корабль «Грузия», который взял курс на Владивосток. А затем с востока на запад почти через всю страну проследовали два поезда с нашими олимпийцами. Их везде встречали как героев. Да они и были национальными героями. В Москве олимпийская делегация была приглашена в Кремль для вручения наград!
Всю свою жизнь Валентин Николаев посвятил спорту и тренерской работе. В 1965 году его назначали старшим тренером Ростовской области, впоследствии он получил звание заслуженного тренера республики.
В последний раз Валентин Владимирович Николаев вышел на тренировку за неделю до своего ухода из жизни. Ему было 80 лет. После себя Николаев оставил целую спортивную школу, большую плеяду учеников. Он прожил яркую и достойную жизнь.
Валентин Владимирович Николаев − наш великий земляк, Человек и Борец с большой буквы. Его имя навечно вписано золотыми буквами в историю нашего донского спорта!
Георгий Багдыков