ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют злоумышленникам незаметно проникать в телефоны пользователей, используя их доверие и праздничную суету.