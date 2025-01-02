rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 13:11

Published 2 января, 13:11

Modified 2 января, 13:11

Updated 2 января, 13:11

Илан Шор призвал постсоветские республики объединиться

Илан Шор призвал постсоветские республики объединиться

2 января 2025, 13:11
Фото: Телеграм-канал Илана Шора.
Председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, выступая с новогодним обращением, пообещал, что реальное экономическое и политическое воссоединение постсоветских стран возьмет свое начало уже в 2025 году.

Как сообщает iz.ru, политик мечтает, чтобы постсоветские страны стали единым экономическим и политическим пространством. Такое объединение будет способствовать усилению единой политики безопасности, чтобы каждая из стран возрожденного союза стала такой же спокойной и сильной, как ранее. Политик считает, что при объединении государств мир будет с ними считаться и знать, что их трогать нельзя.

Шор в своем Telegram-канале заявил, что стратегию разобщения постсоветских стран активно стараются реализовать страны Запада. И это мешает отдельным государствам развиваться и обеспечивать гражданам достойную жизнь: не строятся новые дороги, школы и детские сады, пенсионеры не получают полагающимся им выплат, растет безработица. Политик привел в пример Молдову, где подача газа и электричества уже становится роскошью для граждан.

По словам председателя «Победы», сейчас Молдова, как и другие страны постсоветского пространства, «падает в пропасть». Запад лишает страну права на честные выборы, свободу слова, демократию. Молдова не может жить в таких условиях хорошо, так как ее все дальше уводят от единого с другими постсоветскими странами прошлого. Шор подчеркивает, что без прошлого нет будущего, и обещает, что будет стремиться объединить бывшие советские республики.

Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, основатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которое действующие власти вели против него, вынужденно покинул страну. В эмиграции продолжает вести поддержку населения Молдовы, занимается благотворительностью. Также является членом попечительского Совета АНО «Евразия».

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика