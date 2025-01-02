По словам председателя «Победы», сейчас Молдова, как и другие страны постсоветского пространства, «падает в пропасть». Запад лишает страну права на честные выборы, свободу слова, демократию. Молдова не может жить в таких условиях хорошо, так как ее все дальше уводят от единого с другими постсоветскими странами прошлого. Шор подчеркивает, что без прошлого нет будущего, и обещает, что будет стремиться объединить бывшие советские республики.