Илан Шор призвал постсоветские республики объединиться

Posted 2 января, 13:11
Published 2 января, 13:11
Modified 2 января, 13:11
Updated 2 января, 13:11
Как сообщает iz.ru, политик мечтает, чтобы постсоветские страны стали единым экономическим и политическим пространством. Такое объединение будет способствовать усилению единой политики безопасности, чтобы каждая из стран возрожденного союза стала такой же спокойной и сильной, как ранее. Политик считает, что при объединении государств мир будет с ними считаться и знать, что их трогать нельзя.
Шор в своем Telegram-канале заявил, что стратегию разобщения постсоветских стран активно стараются реализовать страны Запада. И это мешает отдельным государствам развиваться и обеспечивать гражданам достойную жизнь: не строятся новые дороги, школы и детские сады, пенсионеры не получают полагающимся им выплат, растет безработица. Политик привел в пример Молдову, где подача газа и электричества уже становится роскошью для граждан.
По словам председателя «Победы», сейчас Молдова, как и другие страны постсоветского пространства, «падает в пропасть». Запад лишает страну права на честные выборы, свободу слова, демократию. Молдова не может жить в таких условиях хорошо, так как ее все дальше уводят от единого с другими постсоветскими странами прошлого. Шор подчеркивает, что без прошлого нет будущего, и обещает, что будет стремиться объединить бывшие советские республики.
Илан Шор — молдавский предприниматель и политический деятель, основатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 год был примаром муниципия Оргеев, затем — депутатом парламента Молдовы, председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которое действующие власти вели против него, вынужденно покинул страну. В эмиграции продолжает вести поддержку населения Молдовы, занимается благотворительностью. Также является членом попечительского Совета АНО «Евразия».