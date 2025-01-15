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Posted 15 января, 07:00

Published 15 января, 07:00

Modified 15 января, 07:00

Updated 15 января, 07:00

Россияне увеличили траты в праздники на 8%

Россияне увеличили траты в праздники на 8%

15 января 2025, 07:00
Фото: 1MI.
Траты россиян на товары и услуги в новогодние каникулы этого года составили 170 млрд рублей, что на 8% превышает расходы 1–8 января 2024 года и в 1,5 раза — январских праздников 2023 года.

Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

По данным Первого ОФД, на продукты россияне за каникулы потратили 55 млрд рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. На 7% выросли расходы на товары для праздника и сувениры — до 1,2 млрд рублей.

На 30% увеличился спрос на букеты: почти полмиллиона елочных и цветочных композиций украсили дома и офисы в первые новогодние праздники на общую сумму 360 млн рублей. В прошлогодние январские каникулы на покупку букетов россияне потратили 275 млн рублей.

Траты на топливо составили 27,5 млрд рублей, что сопоставимо с объемом затрат прошлого года. Спрос на внутренний туризм на личном транспорте сохраняется на стабильно высоком уровне.

На 13% вырос спрос на товары для спорта и активного отдыха. Россияне закупили 1,9 млн единиц спортивного инвентаря на общую сумму более 2 млрд рублей.

В пятерку наиболее популярных категорий в новогодние каникулы традиционно попали затраты на шопинг: свыше 17,5 млрд рублей на покупку одежды и обуви. Это на 450 млн больше, чем в новогодние праздники 2024 года.

Традиционно существенная часть расходов приходится на оплату различных услуг в праздники, в том числе коммунальные, транспортные, медицинские, курьерские, страховые и услуги связи. В этом году на них пришлось более 21 млрд рублей.

«Длинные новогодние каникулы большинство россиян предпочитают проводить со своей семьей и близкими друзьями. В этот период традиционно увеличиваются затраты на продуктовую корзину к праздничному столу, включая набор оливье, кулинарию и десерты, электронику, товары для дома и ремонта. Неожиданный всплеск в этом году зафиксирован на печатную продукцию: 650 млн рублей россияне потратили на покупку 2,6 млн книг художественной и бизнес-литературы, а также журналов. Одновременно с этим на 19% увеличились затраты на цифровые развлечения. В общей сложности 144 млн рублей привлекли разработчики онлайн-игр, онлайн-кинотеатры и поставщики видеоконтента. При этом спрос на электронику и аксессуары остается стабильным и сохраняется на уровне 1,46 млрд рублей», — комментирует Гребёнкина Татьяна, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.

Справка:

«Первый ОФД» — оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

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