ВТБ: в конце года спрос на ипотеку в России вырос

ВТБ в 2024 году оформил около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 трлн рублей — на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на «семейную» ипотеку, которой воспользовались около 78 тысяч клиентов ВТБ, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд рублей.