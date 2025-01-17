Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках

В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха среди клиентов ВТБ — Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем, расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз.