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Posted 17 января, 13:05

Published 17 января, 13:05

Modified 17 января, 13:07

Updated 17 января, 13:07

Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках

Клиенты ВТБ удвоили объем покупок на праздниках

17 января 2025, 13:05
Фото: 1MI.
На новогодних каникулах клиенты ВТБ совершили 120 млн покупок, потратив при этом почти 124 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем трат и количество покупок в праздники выросли в 2 раза — об этом свидетельствует анализ транзакционной активности клиентов ВТБ.

При этом средний чек увеличился всего на 4%.

Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали:

∙ Супермаркеты — в этой категории клиенты совершили более 67 млн покупок и потратили 53 млрд рублей.

∙ Транспорт — на поездки клиенты потратили 12 млрд рублей и платили картой более 16,6 млн раз.

∙ Рестораны и кафе — клиенты ВТБ совершили более 12 млн оплат и потратили 10 млрд рублей.

∙ Медицина, здоровье и красота — на эту категорию клиенты потратили 7,7 млрд рублей и совершили более 5,7 млн оплат.

∙ Развлечения и хобби — в этой категории клиенты ВТБ оплатили более 3,7 млн раз и потратили 5,2 млрд рублей.

В новогодний сезон вырос спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты — более чем вдвое, до 1 млрд рублей.

В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха среди клиентов ВТБ — Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем, расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз.

Средний чек в этих городах составил 1 407 рубль. Наибольшая сумма зафиксирована в Сочи — 1 548 рублей. Далее следует Москва — 1 419 рублей, Санкт-Петербург — 1 244 рубля, Казань — 971 рубль и Калининград — 940 рублей.

В сфере развлечений спрос и расходы в большинстве из самых туристических городов также выросли в 1,5–2 раза.

«Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма: многие выбирают горнолыжные курорты или популярные направления внутри страны. Праздники становятся отличным поводом открыть для себя новые места, осмотреть достопримечательности и порадовать себя покупками», — прокомментировал результаты исследования Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

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