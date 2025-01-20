ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране

ВТБ планирует привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы филиала. Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял о планах открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года, что подчеркивает растущий интерес к развитию торгово-экономических отношений между Россией и Ираном.