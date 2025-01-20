ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране

Posted 20 января, 12:09
Published 20 января, 12:09
Modified 20 января, 12:09
Updated 20 января, 12:09
В пресс-службе банка сообщили, что филиал сосредоточится на обслуживании внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний, будет предлагать востребованные в Иране банковские продукты и расчетные механизмы, включая расчеты в национальных валютах и торгово-экспортное финансирование.
Это позволит снизить стоимость и риски международных расчетов, а также расширить возможности для участников внешнеэкономической деятельности обеих стран.Структура филиала и численность сотрудников будут формироваться с учетом потребностей бизнеса и требований иранского законодательства.
ВТБ планирует привлечь как российских, так и иранских специалистов для работы филиала. Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял о планах открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года, что подчеркивает растущий интерес к развитию торгово-экономических отношений между Россией и Ираном.