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Posted 21 января, 13:48

Published 21 января, 13:48

Modified 21 января, 13:50

Updated 21 января, 13:50

ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%

ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%

21 января 2025, 13:48
Фото: Unsplash. ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%
По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 млрд рублей, что всего на 2% выше результата 2023 года. Годом ранее этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж.

Существенное сокращение темпов произошло в результате изменения господдержки и выросших рыночных ставок.

Рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда перестала работать программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить все расчеты только по договору подряда с эскроу. Сдерживающим фактором выступила и стоимость рыночных кредитов, которая увеличилась вслед за ключевой ставкой.

За июль–сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем в предыдущие три месяца. В четвертом квартале «охлаждение» спроса ускорилось: по оценке ВТБ, в этот период продажи ипотеки на ИЖС сократились почти в 1,5 раза к третьему кварталу.

ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тысяч кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 70 млрд рублей — на 15% меньше, чем годом ранее. Примерно 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов. Из-за более выгодных ставок в основном клиенты оформляли ипотеку с господдержкой — прежде всего, «семейной». В ВТБ доля этой программы в выдачах кредитов на ИЖС составила 50%, на готовые дома — примерно треть. Средний «чек» по итогам года остался на примерно сопоставимом с 2023 годом уровне, составив 5,8 млн рублей при получении средств на самостоятельное строительство и 5,6 млн — на готовые дома.

«Ипотечный бум подошел к концу и в сегменте частного строительства: ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке. В наступившем году из-за высоких ставок, изменившейся господдержки и перехода к расчетам только по эскроу выдачи кредитов на дома просядут достаточно существенно. Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на „семейную“ ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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