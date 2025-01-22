Юные велосипедисты Суворовского завершили год серией побед

Например, в октябре 2024 года на первенстве Ростовской области по велоспорту на шоссе Милан Корнев и Федор Щетинский завоевали бронзовые медали. А вот Анастасия Письменная обошла своих товарищей по секции и завоевала золотую медаль в этом состязании. Её сестра Анна также заняла верхнюю ступеньку пьедестала на первенстве Ростова-на-Дону по горному велосипеду, на третьем месте её подруга по команде Валерия Штром. Среди юношей победителями городских соревнований стали Александр Безлепкин и Михаил Цибин, занявшие первое и второе места соответственно. А вот на областных соревнованиях по горному велосипеду эти же ребята выступили чуть хуже — Александр и Михаил взяли серебро и бронзу, тогда как Анна и Валерия улучшили свои результаты, завоевав первое и второе места.