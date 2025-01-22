Юные велосипедисты Суворовского завершили год серией побед

Posted 22 января, 09:57
Published 22 января, 09:57
Modified 22 января, 09:59
Updated 22 января, 09:59
Напомним, в Суворовском уже третий год работает велосекция на базе спортивной школы олимпийского резерва №19. Дети от 7 до 14 лет могут бесплатно и круглогодично заниматься несколькими направлениями велоспорта: горный велосипед (MTB), велосипедный кросс на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), гонки на шоссе и велотреке. Дети, у которых нет своих велосипедов, получают их в секции. Успешной подготовке юных спортсменов способствует и универсальная велобеговая трасса, созданная застройщиком района для проведения, в том числе, и соревнований по горному велосипеду. Сочетание всех этих факторов закономерно привело к ряду побед юных велосипедистов на различных соревнованиях.
Например, в октябре 2024 года на первенстве Ростовской области по велоспорту на шоссе Милан Корнев и Федор Щетинский завоевали бронзовые медали. А вот Анастасия Письменная обошла своих товарищей по секции и завоевала золотую медаль в этом состязании. Её сестра Анна также заняла верхнюю ступеньку пьедестала на первенстве Ростова-на-Дону по горному велосипеду, на третьем месте её подруга по команде Валерия Штром. Среди юношей победителями городских соревнований стали Александр Безлепкин и Михаил Цибин, занявшие первое и второе места соответственно. А вот на областных соревнованиях по горному велосипеду эти же ребята выступили чуть хуже — Александр и Михаил взяли серебро и бронзу, тогда как Анна и Валерия улучшили свои результаты, завоевав первое и второе места.
Сейчас ребята готовятся к первым стартам 2025 г. Это будет первенство Ростова-на-Дону, которое состоится 23 февраля в парке Авиаторов, а в марте юные велогонщики Суворовского представят свою секцию на всероссийских соревнованиях.