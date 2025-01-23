В Татарстане увеличили размер выплат контрактникам до 2,8 миллиона рублей

Контрактники могут воспользоваться этой выплатой до 1 апреля 2025 года. Для бойцов в зоне СВО предусмотрены ежемесячные денежные выплаты в размере от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется тем, кто заключил контракт на территории Республики Татарстан. Для военнослужащих из других регионов и иностранных граждан предусмотрены оплата проезда и проживание на период, пока оформляются документы.