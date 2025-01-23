В Татарстане увеличили размер выплат контрактникам до 2,8 миллиона рублей

Posted 23 января, 14:48
Published 23 января, 14:48
Modified 23 января, 14:48
Updated 23 января, 14:48
Сумма складывается из нескольких составляющих: региональная выплата (2,1 миллиона рублей), федеральная (четыреста тысяч рублей), а также поддержка от предприятий и муниципальных органов власти (до трехсот тысяч рублей), передает inkazan.ru.
Контрактники могут воспользоваться этой выплатой до 1 апреля 2025 года. Для бойцов в зоне СВО предусмотрены ежемесячные денежные выплаты в размере от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется тем, кто заключил контракт на территории Республики Татарстан. Для военнослужащих из других регионов и иностранных граждан предусмотрены оплата проезда и проживание на период, пока оформляются документы.
В Казани работает центр контрактной службы «Батыр», поэтому оформление документов занимает не более одного дня. Сотрудники центра помогают в сборе документов, прохождении медицинского осмотра, определении категории годности военнослужащего, а также в получении выплат и льгот, которые ему положены. Если контракт заключает иностранный гражданин, центр помогает ему и его семье оформить гражданство РФ и ИНН.
Напомним, поддержка для контрактников была введена регионом 6 июля 2024 года. Более подробную информацию об условиях службы по контракту, положенных выплатах и льготах можно найти на сайте центра «Батыр» и на портале «Забота о своих».
Также подробные сведения о контрактной службе, премиях, льготах и выплатах можно узнать, набрав номер 117 или обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская, 1/40, телефон для связи: (843) 221-44-52. Помимо этого, информация по данным вопросам размещена сайте heroes-tatarstan.ru.
Консультации доступны по федеральному номеру горячей линии: 8-800-222-59-00 и в межрегиональном кол-центре по номеру 117.