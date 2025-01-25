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Posted 25 января, 16:31

Published 25 января, 16:31

Modified 25 января, 16:32

Updated 25 января, 16:32

О работе в регионе говорил со студентами в Татьянин день Юрий Слюсарь

О работе в регионе говорил со студентами в Татьянин день Юрий Слюсарь

25 января 2025, 16:31
Фото: Правительство Ростовской области.
В День российского студенчества, глава региона Юрий Слюсарь посетил Южный Федеральный университет и ростовский строительный колледж. Во время визитов врио губернатора поздравил студентов с праздником и обсудил трудоустройство будущих специалистов.

В Южном федеральном университете встреча проходила в форме открытого диалога. Юрия Слюсаря познакомили с перспективными инновационными исследованиями студентов и аспирантов, показали практическое применение проектов робототехники, а также познакомили с проектами нейро- и биотехнологий. Большая часть этих разработок уже используется крупными российскими компаниями., а некоторые будут поставлены на поток в ближайшее время.

Фото: Правительство Ростовской области

Во время посещения строительного колледжа врио губернатора оценил учебно-производственные лаборатории. Здесь, в созданных по федеральному проекту «Профессионалитет» 17-ти мастерских, студенты нарабатывают практические навыки своих будущих специальностей. Ребята осваивают сварочное дело, монтаж и ремонт газового оборудования, постигают азы других профессий и специальностей.

Фото: Правительство Ростовской области

Юрий Слюсарь принял участие и в церемонии посвящения студентов колледжа в ряды семитысячного коллектива ростовских студенческих отрядов. По его словам, помимо поиска себя, в студенческие годы важна и совместная созидательная деятельность, которую ребятам и дают студотряды.

— Я обещал студенческим отрядам поговорить с работодателями, чтобы почаще и поактивнее привлекали. Есть ряд контактов, ряд предприятий, которые заинтересованы, чтобы стройотряды у них работали, — в этом смысле будем вам помогать, — пояснил глава региона.

Он добавил, что трудовой настрой завтрашних специалистов будет более чем востребован на донских предприятиях. Согласно поручению, до 1 марта текущего года, в регионе подготовят перечень предприятий и организаций всех отраслей экономики, куда студенты смогут пойти на работу.

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