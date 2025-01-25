О работе в регионе говорил со студентами в Татьянин день Юрий Слюсарь

В Южном федеральном университете встреча проходила в форме открытого диалога. Юрия Слюсаря познакомили с перспективными инновационными исследованиями студентов и аспирантов, показали практическое применение проектов робототехники, а также познакомили с проектами нейро- и биотехнологий. Большая часть этих разработок уже используется крупными российскими компаниями., а некоторые будут поставлены на поток в ближайшее время.