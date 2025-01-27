Стали известны лидеры онлайн-продаж сим-карт

Также оказалось, что не пользуется популярностью услуга сохранения номера при смене оператора. Так, за прошедший год, с сохранением номера ушли в другую сеть только 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Т2 — 23%. За Билайн, МегаФон и Ростелеком высказались по 10% опрошенных.