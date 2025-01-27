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Posted 27 января, 12:27

Published 27 января, 12:27

Modified 27 января, 12:29

Updated 27 января, 12:29

Стали известны лидеры онлайн-продаж сим-карт

Стали известны лидеры онлайн-продаж сим-карт

27 января 2025, 12:27
Фото: МТС.
По данным аналитиков агентства TelecomDaily, в 2024 году спрос на дистанционную продажу сим-карт мобильных операторов и банков увеличился и достиг 14%.

Согласно исследованию TelecomDaily (ИАА TelecomDaily: удаленные продажи SIM-карт/eSIM достигли 14%, автор Юрий Серебров), 79% опрошенных предпочли купить новую SIM-карту дистанционно, 48% выбрали доставку SIM-карты курьером, а 31% склонились в пользу бесконтактного получения. 21% респондентов отметили, что данную услугу лучше получать очно, в точке продаж. Кстати, в 2024 году появился еще один способ покупки SIM-карты — в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС.

Наиболее удобным способом удаленной регистрации стало мобильное приложение оператора связи. В его пользу склонилось 65% респондентов. 31% опрошенных выбрали сайт оператора связи.

По количеству дистанционных подключений лидером стал МТС с 31% контрактов. На втором месте расположился МегаФон с 27%, а на третьем — Т2 с 16% подключений по региону. Билайн занял четвертое место с 14% контрактов, а пятое место досталось MVNO Т-Мобайл с 7%.

Также оказалось, что не пользуется популярностью услуга сохранения номера при смене оператора. Так, за прошедший год, с сохранением номера ушли в другую сеть только 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Т2 — 23%. За Билайн, МегаФон и Ростелеком высказались по 10% опрошенных.

Добавим, что в исследовании агентства TelecomDaily про рынок дистанционных подключений к мобильной связи, приняли участие 1150 респондентов по всей стране, в том числе жители Ростовской области. Опрос проходил среди тех абонентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно.

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