Жители Ленинградской области могут застраховать жилье в СОГАЗе вместе с комплатежами

Posted 28 января, 10:29
Published 28 января, 10:29
Modified 31 января, 11:03
Updated 31 января, 11:03
С 2025 года по программе также можно застраховать малоэтажные жилые строения.
Жители Ленинградской области могут оплатить услуги страхования вместе с коммунальными платежами. Услуга является добровольной, можно оплатить по своему выбору вариант без включения страхового взноса или с его учетом.
Страховая защита распространяется на случаи гибели или повреждения застрахованного жилого помещения в результате пожара, взрыва, залива из соседних помещений или в результате аварии инженерных систем, опасных природных явлений и стихийных бедствий.
Стоимость страхования — 3,75 руб. за кв. метр. Сумма выплаты в случае ущерба жилью составляет до 40 000 руб. за 1 кв. метр жилья (в зависимости от степени повреждения и с учетом установленных лимитов возмещения, указанных в полисе-оферте).
Например, максимально возможная сумма возмещения для квартиры площадью 50 кв. метра составляет 2 млн рублей, а ежемесячная плата за страхование — 187,5 рублей.
СОГАЗ сотрудничает с ЕИРЦ ЛО с 2017 года, и за это время взносы по программе добровольного страхования жилья оплатили более 2 млн. человек. Наиболее распространенная причина обращения за выплатами — залив квартиры (95% случаев), в 5% случаях обращения связаны с пожаром.
Страхование действует с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения платы. В случае невнесения платы за страхование в следующем месяце договор автоматически приостанавливается и квартира застрахована не будет.
Не подлежат страхованию квартиры, расположенные в деревянных домах, а также в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Кроме того, страхованию не подлежат квартиры, на которые обращено взыскание, или в отношении которых прекращены права собственности или договора найма. Полный список исключений содержится в правилах страхования.
Страховое возмещение выплачивается в течение 20 рабочих дней с момента предоставления необходимых документов.
Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.