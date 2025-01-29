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Posted 29 января, 08:59

Published 29 января, 08:59

Modified 29 января, 09:27

Updated 29 января, 09:27

На Дону стартовал предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

На Дону стартовал предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c

29 января 2025, 08:59
Фото: пресс-служба МТС.
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Компания МТС объявила о старте предзаказа на ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками HONOR X9c. Стоимость телефона начинается от 38 990 рублей. Предзаказ на новинку доступен до 3 февраля.

HONOR X9c представлен в двух конфигурациях. В первую входит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ жесткого диска. Вторая конфигурация имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ жестким диском.

Покупатели, оформившие предзаказ на новый смартфон, получат в подарок наручные часы HONOR CHOICE Watch. Также их ждет расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тысяч рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — поясняет генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Сам HONOR X9c выглядит стильно и премиально. За элегантным внешним видом скрываются устойчивость к повреждениям, кремний-углеродная батарея рекордной емкости. Вес смартфона составляет 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма.

Фото: пресс-служба МТС

Смартфон получил пятизвездочный сертификат SGS Premium Performance, который подтверждает устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Новинка также прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды и на глубину до 25 см в течение 5 минут. А специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон влажными или жирными пальцами.

HONOR X9c, вдобавок ко всем плюсам, оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing.

Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

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