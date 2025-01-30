ВТБ на треть увеличит число розничных клиентов в этом году

«В этом году услугами ВТБ будут регулярно пользоваться свыше 30 млн человек, темп прироста клиентской базы станет для нас рекордным. Первая задача для банка — органический рост за счет развития программ с выгодой от сбережений или регулярных транзакций по картам ВТБ. Вторая — расширение наших партнерских проектов, в которых клиенты ВТБ получат дополнительные преимущества от привычных сервисов. Третья — интеграция РНКБ, новых для нас клиентов, которые присоединятся к нашей семье в стратегически важном для России регионе. Все это позволит нам создать новые возможности для дальнейшего роста и успешного выполнения стратегии развития», — отметил Георгий Горшков.