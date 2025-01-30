rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 11:22

Published 30 января, 11:22

Modified 30 января, 11:24

Updated 30 января, 11:24

ВТБ: в 2025 году россиянам выплатят до 500 млрд рублей кешбэка

ВТБ: в 2025 году россиянам выплатят до 500 млрд рублей кешбэка

30 января 2025, 11:22
Фото: 1MI.
По прогнозам ВТБ, в 2025 году банки выплатят пользователям своих программ лояльности от 400 до 500 млрд рублей, что может стать рекордным показателем для российских потребителей.

Сам ВТБ планирует в этом году удвоить число активных пользователей программы лояльности и сумму выплат кешбэка. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.По оценке ВТБ, в этом году банки продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Чем выше активность клиента — тем больший размер вознаграждения он может получить.

«Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента», — отметил Георгий Горшков.Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность.

Кроме того, в 2025 году ожидается активное создание партнерских проектов между банками и различными сервисами, такими как доставка, транспорт, онлайн-магазины и другие популярные направления. Подобные интеграции позволят клиентам получать кешбэк не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнеров.

«Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности, разрабатывая новые проекты и увеличивая выплаты. ВТБ в этом году готовит для клиентов несколько флагманских проектов, которые позволят получать от ежедневных операций еще больше — причем „живыми“ рублями», — добавил Георгий Горшков.

По его словам, после обновления программы лояльности в мае прошлого года сумма выплат рублевого кешбэка клиентам ВТБ удвоилась по сравнению с 2023 годом, когда банк выплачивал его мультибонусами. Кроме того, в 2024 году количество участников программы лояльности увеличилось вдвое. В ВТБ ожидают, что тренд сохранится, и в 2025 году банк удвоит и количество пользователей программы лояльности, и сумму выплат

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика