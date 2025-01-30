ВТБ: в 2025 году россиянам выплатят до 500 млрд рублей кешбэка

«Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента», — отметил Георгий Горшков.Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность.