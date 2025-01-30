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Posted 30 января, 12:02

Published 30 января, 12:02

Modified 30 января, 12:04

Updated 30 января, 12:04

ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter

ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter

30 января 2025, 12:02
Фото: Unsplash. ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter
По итогам 2024 года ВТБ занял второе место среди крупнейших компаний России в рейтинге работодателей по версии HeadHunter, поднявшись вверх на одну позицию. В рейтинг вошли 1729 компаний со всей страны, что на 15% больше, чем за предыдущий год, и на 60% больше, чем в 2022 году.

Исследование охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В голосовании приняла участие 131 тысяча человек.

В 2024 году рейтинг составлялся на основе четырёх параметров: предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, уровня развития HR-процессов, а также отзывов бывших сотрудников.

В течение 2024 года ВТБ, следуя своей стратегии, активно нанимал сотрудников из массовых категорий персонала и работал над повышением привлекательности бренда работодателя для данных специалистов. Параллельно банк фокусировался на задачах, связанных с удержанием сотрудников.

«ВТБ второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге работодателей по версии HeadHunter — самом представительном рейтинге страны по числу участников и респондентов. Это особенно важно для нас, учитывая масштабы найма персонала в массовом сегменте, которые реализует банк ВТБ. Высокая оценка подтверждает устойчивый тренд на повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ среди профессионалов и руководителей, а также среди линейного персонала. Мы гордимся тем, что наши усилия ценят как внешние соискатели, так и наши сотрудники», — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

ВТБ стабильно занимает лидирующие места в рейтингах работодателей. Банк также признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: в рейтинге Forbes банк в четвертый раз получил наивысший «платиновый» статус, а в рейтинге РБК вошел в первую группу компаний-лидеров, набравших наивысшие баллы по основным критериям оценки. По результатам ежегодной премии Best Company Award от компании Changellenge >> ВТБ вошёл в топ-5 самых привлекательных компаний для молодых специалистов в номинации «Бизнес-специальности».

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