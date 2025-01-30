ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter

«ВТБ второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге работодателей по версии HeadHunter — самом представительном рейтинге страны по числу участников и респондентов. Это особенно важно для нас, учитывая масштабы найма персонала в массовом сегменте, которые реализует банк ВТБ. Высокая оценка подтверждает устойчивый тренд на повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ среди профессионалов и руководителей, а также среди линейного персонала. Мы гордимся тем, что наши усилия ценят как внешние соискатели, так и наши сотрудники», — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.