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Posted 4 февраля, 11:00

Published 4 февраля, 11:00

Modified 4 февраля, 11:00

Updated 4 февраля, 11:00

Корпорация МСП: МСП в 30 регионах сможет получить допфинансирование через РГО

Корпорация МСП: МСП в 30 регионах сможет получить допфинансирование через РГО

4 февраля 2025, 11:00
Фото: 1MI.
Число региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечение которых Центробанк РФ относит к I категории качества, теперь составляет 30. Такое решение приняла Корпорация МСП на основе методологии Министерства экономического развития России, а совет директоров ЦБ РФ его утвердил.

Присвоение I категории качества поможет банкам сократить резервы при кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП), что приведет к увеличению доступности финансовой поддержки предпринимателей, пишет newsnn.ru.

Член совета директоров Центробанка РФ Михаил Мамута рассказал, что принятое решение явилось итогом создания концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.

Мамута отметил, что решение совета директоров регулятора будет действовать до 31 декабря 2025 года, но позже планируется бессрочно продлить эту норму, чтобы осуществлять выдачу кредитов на реализацию региональных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с поручительством РГО.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич обратил внимание, что за полугодовой период число РГО с I категорией качества выросло на 12 организаций, то есть свыше чем в полтора раза.

Согласно его комментарию, I категория обеспечения — это не только показатель продуктивной и эффективной деятельности конкретной РГО, но и практическая польза для кредитных организаций, которые получают возможность делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства распределять на реализацию прочих инициатив.

В перечне регионов, чьим РГО присвоили I категорию, стоит выделить Алтайский край, Астраханскую, Волгоградскую, Иркутскую области, Кабардино-Балкарию, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву, Северную столицу, Татарстан, Удмуртию, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий АО и ряд других.

Национальная гарантийная система, которая ведет свою работу с 2014 года, и сейчас играет главенствующую роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки в больших объемах начинают выдавать средства владельцам бизнеса, затрудняющимся с предоставлением залога, подчеркивает Исаевич.

Эксперты отметили, что присвоение I категории качества обеспечению РГО станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионах России.

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