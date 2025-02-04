Корпорация МСП: МСП в 30 регионах сможет получить допфинансирование через РГО

Национальная гарантийная система, которая ведет свою работу с 2014 года, и сейчас играет главенствующую роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки в больших объемах начинают выдавать средства владельцам бизнеса, затрудняющимся с предоставлением залога, подчеркивает Исаевич.