Певица Кац поддержала проведение международного конкурса «Интервидение»

«Там нет авторского контента. Вот мне как исполнительнице хочется, чтобы у меня были какие-то новые возможности петь новый репертуар. Как я буду это делать, если я не могу познакомиться даже с этим репертуаром? Вот такие площадки для этого и должны создаваться», — заключила Кац.