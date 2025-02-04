Певица Кац поддержала проведение международного конкурса «Интервидение»

Posted 3 февраля, 23:07
Published 3 февраля, 23:07
Modified 3 февраля, 23:07
Updated 3 февраля, 23:07
«Это замечательно. Тем более, что этот вакуум, в котором мы сейчас оказались — это очень обидно… Нужно гордиться тем музыкальным контентом, который сейчас есть. Есть потрясающие молодые исполнители, есть очень хорошие композиторы молодые. И они должны показывать свою музыку», — считает собеседница RT.
По её словам, то, что сейчас происходит на телевидении — «это перепевки» и тиражирование того, что уже было сделано.
«Там нет авторского контента. Вот мне как исполнительнице хочется, чтобы у меня были какие-то новые возможности петь новый репертуар. Как я буду это делать, если я не могу познакомиться даже с этим репертуаром? Вот такие площадки для этого и должны создаваться», — заключила Кац.