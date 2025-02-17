«Технологии Добра» от Совкомбанка приносят 6 рублей пользы на каждый вложенный рубль

По данным отчета каждый рубль, вложенный Совкомбанком и партнерами в развитие проекта в 2024 году, приносил НКО 6 рублей благотворительной помощи. В следующем году «Технологии Добра» планируют увеличить эффективность проекта до 10 рублей помощи на каждый вложенный рубль.