Клуб работодателей Москвы начал работу в столице

Posted 28 февраля, 08:40
Published 28 февраля, 08:40
Modified 28 февраля, 08:42
Updated 28 февраля, 08:42
Площадка объединит ведущие компании столицы для обмена успешными практиками в сфере HR и опытом реализации проектов повышения производительности труда. Работа клуба ориентирована на практические кейсы и кадровые решения, которые помогут работодателям эффективно и быстро реагировать на любые перемены.
Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила особую динамичность московского рынка труда.
«Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров», — подчеркнула Александрова.
По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, цель клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. «Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке», — прокомментировал он.
В клубе в дальнейшем будут созданы комитеты по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие.