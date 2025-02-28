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Posted 28 февраля, 08:40

Published 28 февраля, 08:40

Modified 28 февраля, 08:42

Updated 28 февраля, 08:42

Клуб работодателей Москвы начал работу в столице

Клуб работодателей Москвы начал работу в столице

28 февраля 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney.
Торжественное открытие Клуба работодателей состоялось в Москве. Участниками встречи стали более ста HR-руководителей. Новое профессиональное сообщество создано в рамках партнерства Авито Работы и Московского центра инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего».

Площадка объединит ведущие компании столицы для обмена успешными практиками в сфере HR и опытом реализации проектов повышения производительности труда. Работа клуба ориентирована на практические кейсы и кадровые решения, которые помогут работодателям эффективно и быстро реагировать на любые перемены.

Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила особую динамичность московского рынка труда.

«Мы заинтересованы в таких инициативах, потому что нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров», — подчеркнула Александрова.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, цель клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. «Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке», — прокомментировал он.

В клубе в дальнейшем будут созданы комитеты по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие.

#Екатерина Кузьмина
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