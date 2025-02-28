Клуб работодателей Москвы начал работу в столице

Площадка объединит ведущие компании столицы для обмена успешными практиками в сфере HR и опытом реализации проектов повышения производительности труда. Работа клуба ориентирована на практические кейсы и кадровые решения, которые помогут работодателям эффективно и быстро реагировать на любые перемены.